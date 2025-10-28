Ευδοκία Ρουμελιώτη: «Το άγχος είναι το μεγάλο πρόβλημα της ζωής μου – Δεν μπορώ να το περιορίσω και απέκτησα αυτοάνοσο»

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Ευδοκία Ρουμελιώτη
Πηγή: Instagram/evdokia.roumelioti

Συνέντευξη στην εκπομπή Happy Day παραχώρησε η Ευδοκία Ρουμελιώτη, η οποία μίλησε για το αυτοάνοσο που την ταλαιπωρεί.

«Πάντα εμένα το άγχος μου με ξεπερνά. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της ζωής μου. Έχω πάρα πολύ άγχος να ανταποκριθώ σε όλα καλά, πολεμάω με κάτι που δεν μπορώ να το πετύχω και από την άλλη δεν μπορώ και να το περιορίσω», είπε αρχικά η γνωστή ηθοποιός.

«Αγχώνομαι εγώ, αγχώνω τον Δημήτρη, αγχώνεται όλο το σύστημα του σπιτιού. Είναι μια μάχη που δίνω καθημερινά με το άγχος μου. Έχω ήδη ένα αυτοάνοσο το οποίο έχει να κάνει με το άγχος, έχω ρευματοειδή αρθρίτιδα που ταλαιπωρούμαι, αλλά δεν ισορρόπησα. Είναι τόσες οι ανάγκες της καθημερινότητας και της μητέρας» πρόσθεσε η Ευδοκία Ρουμελιώτη.

