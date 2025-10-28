ΗΠΑ: Την κατάργηση 14.000 θέσεων εργασίας ανακοίνωσε η Amazon – Οι απολύσεις ξεκινούν από σήμερα

Ο κολοσσός ηλεκτρονικού εμπορίου, στις ΗΠΑ, η Amazon, ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη την κατάργηση 14.000 θέσεων εργασίας, χωρίς να διευκρινίζει σε ποιο μέρος του κόσμου. Ωστόσο η ανακοίνωση αναφερόταν σε μια «παγκόσμια μείωση».

«Οι μειώσεις που ανακοινώνουμε σήμερα αποτελούν μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών μας να γίνουμε ακόμη πιο ισχυροί περιορίζοντας περαιτέρω τη γραφειοκρατία, αφαιρώντας επίπεδα διοίκησης και ανακατανέμοντας τους πόρους», ανέφερε η Μπεθ Γκαλέτι, αντιπρόεδρος του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού και τεχνολογίας, σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της Amazon.

«Αυτό θα περιλαμβάνει μειώσεις σε ορισμένους τομείς και προσλήψεις σε άλλους, αλλά θα οδηγήσει σε συνολική μείωση περίπου 14.000 θέσεων» στα γραφεία της Amazon, συνέχισε.

Όπως μεταδίδει το CNN οι ομαδικές απολύσεις γίνονται με στόχο την προετοιμασία της εταιρείας για την ευρεία υιοθέτηση της τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης. Η εταιρεία σημείωσε ότι θα προβεί σε προσλήψεις σε βασικούς τομείς και θα δώσει προτεραιότητα σε όσους έχασαν τη δουλειά τους για τους ρόλους αυτούς. Αλλά η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι δεν είχε τελειώσει με τις απολύσεις.

“Αναμένουμε να συνεχίσουμε τις προσλήψεις σε βασικούς στρατηγικούς τομείς, ενώ παράλληλα θα βρούμε πρόσθετα σημεία που μπορούμε να αφαιρέσουμε στρώματα, να αυξήσουμε την ιδιοκτησία σε εξοπλισμό και να πραγματοποιήσουμε κέρδη αποδοτικότητας”, δήλωσε η Μπεθ Γκαλέτι, ανώτερη αντιπρόεδρος της Amazon για το ανθρώπινο δυναμικό, σε ένα υπόμνημα προς τους εργαζόμενους που η εταιρεία δημοσίευσε στο δημόσιο ιστολόγιό της.

Το Reuters, το οποίο τη Δευτέρα ανέφερε για πρώτη φορά ότι η Amazon θα απολύσει προσωπικό, δήλωσε ότι οι περικοπές θέσεων εργασίας θα μπορούσαν τελικά να φτάσουν τις 30.000.

Η Galetti δήλωσε ότι η Amazon πρέπει να λειτουργήσει πιο λιτά για να επιτύχει το όραμα του CEO Andy Jassy, να λειτουργεί δηλαδή σαν τη μεγαλύτερη startup στον κόσμο. Ο Jassy θέλει η εταιρεία να παραμείνει ευέλικτη, ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται και να αλλάζει γρήγορα, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη ανατρέπει τον τομέα της τεχνολογίας.

“Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι ο κόσμος αλλάζει γρήγορα. Αυτή η γενιά τεχνητής νοημοσύνης είναι η πιο μετασχηματιστική τεχνολογία που έχουμε δει από την εποχή του Διαδικτύου και δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες να καινοτομούν πολύ πιο γρήγορα από ποτέ”, δήλωσε η Galetti.

Η Amazon έχει πάνω από 350.000 εταιρικούς υπαλλήλους, σύμφωνα με έρευνα του 2024 που κατατέθηκε στην Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών Απασχόλησης των ΗΠΑ, οπότε οι περικοπές αντιπροσωπεύουν περίπου το 4% του συνολικού προσωπικού της εταιρείας.

Οι απολύσεις ξεκινούν σήμερα, Τρίτη. Στους περισσότερους εργαζόμενους θα δοθεί προθεσμία 90 ημερών για να αναζητήσουν νέους ρόλους εσωτερικά, ενώ στους ανθρώπους που δεν μπορούν να βρουν νέα δουλειά στην Amazon θα δοθούν αποζημίωση και πρόσθετες παροχές.