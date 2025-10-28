Φαίη Ξυλά: «Δεν είμαι καθόλου αυστηρή – Λειτουργώ πολύ με την κουβέντα, θέλω να το κατανοήσει το παιδί μου αυτό που του λέω»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day» ήταν το πρωί της Τρίτης (28/10) η Φαίη Ξυλά, η οποία αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην πορεία της, την προσωπική της ζωή και τη μητρότητα.

«Δεν είμαι καθόλου αυστηρή. Πολλές φορές μπορεί να μην είναι καθόλου σωστό αυτό, αλλά λειτουργώ πολύ με την κουβέντα, τη συζήτηση, θέλω να το κατανοήσει το παιδί μου αυτό που του λέω», ανέφερε αρχικά η γνωστή ηθοποιός και συνέχισε: «Θα κάνω υπομονή μέχρι να το καταλάβει. Δεν βάζω ποτέ τιμωρία, δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό. Εννοείται υπάρχουν στιγμές που θα θυμώσω και θα μου γυρίσει ο εγκέφαλος αλλά και εκεί το παίρνω πίσω, κρατιέμαι».

Αναφερόμενη στην προσωπική της ζωή, την οποία κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η Φαίη Ξυλά τόνισε: «Μου αρέσει να κάνει ο άλλος το πρώτο βήμα, αλλά δείχνω κι εγώ το ενδιαφέρον μου. Δεν είμαι πολύ ανοιχτή ως άνθρωπος. Προτιμώ να μοιράζομαι πράγματα με τους δικούς μου ανθρώπους. Δεν κάνω κάτι διαφορετικό για να με δουν ή να με φωτογραφίσουν, ζω απλά, όπως κάθε μέρα».

«Μπορεί να κολλήσω με κάποιον αν έχουμε τις ίδιες ηθικές αξίες, όταν ο άλλος είναι αυτόνομος και να του αρέσει και η δική μου αυτονομία, δεν μου αρέσει η πίεση και η ζήλια» πρόσθεσε.