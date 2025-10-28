Ανδρουλάκης: Η 28η Οκτωβρίου ημέρα μνήμης, εθνικής υπερηφάνειας και απόδειξη για το τι μπορεί να πετύχει ο λαός μας όταν αγωνίζεται ενωμένος

Στο μήνυμα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης μετά το τέλος της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ: «Η 28η Οκτωβρίου είναι ημέρα μνήμης και εθνικής υπερηφάνειας για όλους τους Έλληνες. Στα βουνά της Πίνδου γράφτηκαν μερικές από τις πιο ένδοξες σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Οι ήρωες μας πάλεψαν με αυτοθυσία, αποδεικνύοντας στην πράξη τι μπορεί να πετύχει ο λαός μας όταν αγωνίζεται ενωμένος.

Άλλωστε έχει εγγραφεί στη συλλογική μας μνήμη και τι καταστροφές μπορούμε να πάθουμε όταν επικρατεί η διχόνοια και η μισαλλοδοξία. Ως γενιά όμως, έχουμε και εμείς ένα μεγάλο χρέος, να αγωνιστούμε για μια Ελλάδα με ισχυρή εξωτερική πολιτική και αποτρεπτική δύναμη, για να μπούμε εμπόδιο στα αναθεωρητικά σχέδια της Τουρκίας.

Για μια οικονομία ισχυρή, παραγωγική, ανταγωνιστική, που θα ανοίξουν θέσεις εργασίας για όλα τα Ελληνόπουλα, αλλά και να πούμε ένα μεγάλο ΟΧΙ.

Ένα μεγάλο ΟΧΙ στη διαφθορά, στην αδικία, στην ατιμωρησία. Αυτές οι πράξεις είναι πράξεις που αποδεικνύουν έμπρακτα τον σεβασμό σε όσους αγωνίστηκαν για μια ελεύθερη Ελλάδα, αλλά και πράξεις που ανοίγουν δρόμους ελπίδας και αισιοδοξίας για όλους τους Έλληνες. Χρόνια πολλά!».

