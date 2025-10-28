Φονικό στην Κίσσαμο: «Το χωριό του τον πρόδωσε» λέει η σύζυγος του 52χρονου που δολοφονήθηκε

Η σύζυγος του 52χρονου που έπεσε νεκρός στην Γιορτή Κάστανου στο Έλος Κισσάμου στην Κρήτη αποκάλυψε πως για παραπάνω από μία δεκαετία οι δύο οικογένειες δεν μιλούσαν, ενώ υπογράμμισε ότι ο σύζυγός της είχε στιγματιστεί.

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ανέφερε ότι «βγαίνουν αναληθή πράγματα στον αέρα για έναν άνθρωπο που δεν έχουμε ακόμα κηδέψει. Δεν ήμουν στο γλέντι, πριν από μία εβδομάδα έχασα δικό μου άνθρωπο και πενθούσα, δεν μπορούσα να πάω».

«Τα τελευταία 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν. Υπόβοσκε πάντα ένα μίσος. Είχε στιγματιστεί ο άνθρωπός μου. Του είχαν βγάλει αυτό το προσωνύμιο (σ.σ: Πάσσαρης), επειδή ήταν οξύθυμος. Όταν τον πείραζες ήθελε να δικαιωθεί με κάποιον τρόπο» πρόσθεσε.

«Δεν θα μάθετε ποτέ την καθαρή αλήθεια εδώ, ο ένας κρύβει τον άλλον. Τον άνθρωπό μου θα τον θάψω στο χωριό μου, τον πρόδωσε το χωριό του. Αν τους ρωτήσετε, μόνο άσχημα λόγια έχουν να πουν γι’ αυτόν» περιέγραψε.

Όπως ανέφερε η σύζυγος του θύματος, πριν από δύο χρόνια μέλη της οικογένειας του δράστη επιτέθηκαν και έσπασαν τα πάντα στο σπίτι της μητέρας του 52χρονου.

«Ο σύζυγός μου ήταν αρκετά θυμωμένος μέσα του και μπορεί κάποιες φορές, εάν τον έβλεπε κάπου, θα μπορούσε να του πει κάτι» διευκρίνισε.