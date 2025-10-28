Φονικό στην Κίσσαμο: «Το χωριό του τον πρόδωσε» λέει η σύζυγος του 52χρονου που δολοφονήθηκε

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κίσσαμος δολοφονία

Η σύζυγος του 52χρονου που έπεσε νεκρός στην Γιορτή Κάστανου στο Έλος Κισσάμου στην Κρήτη αποκάλυψε πως για παραπάνω από μία δεκαετία οι δύο οικογένειες δεν μιλούσαν, ενώ υπογράμμισε ότι ο σύζυγός της είχε στιγματιστεί.

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ανέφερε ότι «βγαίνουν αναληθή πράγματα στον αέρα για έναν άνθρωπο που δεν έχουμε ακόμα κηδέψει. Δεν ήμουν στο γλέντι, πριν από μία εβδομάδα έχασα δικό μου άνθρωπο και πενθούσα, δεν μπορούσα να πάω».

«Τα τελευταία 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν. Υπόβοσκε πάντα ένα μίσος. Είχε στιγματιστεί ο άνθρωπός μου. Του είχαν βγάλει αυτό το προσωνύμιο (σ.σ: Πάσσαρης), επειδή ήταν οξύθυμος. Όταν τον πείραζες ήθελε να δικαιωθεί με κάποιον τρόπο» πρόσθεσε.

«Δεν θα μάθετε ποτέ την καθαρή αλήθεια εδώ, ο ένας κρύβει τον άλλον. Τον άνθρωπό μου θα τον θάψω στο χωριό μου, τον πρόδωσε το χωριό του. Αν τους ρωτήσετε, μόνο άσχημα λόγια έχουν να πουν γι’ αυτόν» περιέγραψε.

Όπως ανέφερε η σύζυγος του θύματος, πριν από δύο χρόνια μέλη της οικογένειας του δράστη επιτέθηκαν και έσπασαν τα πάντα στο σπίτι της μητέρας του 52χρονου.

«Ο σύζυγός μου ήταν αρκετά θυμωμένος μέσα του και μπορεί κάποιες φορές, εάν τον έβλεπε κάπου, θα μπορούσε να του πει κάτι» διευκρίνισε.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι μπορεί να συμβεί στο σώμα αν τρώτε ένα λουκάνικο την ημέρα

25χρονη έχασε εύκολα 7 κιλά με μια απλή αλλαγή στο πρωινό: «Μου παίρνει κυριολεκτικά πέντε λεπτά»

ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταβολή 54,3 εκατ. ευρώ σε 42.522 δικαιούχους για ζωοτροφές και ζημιές από Daniel – Οι πληρωμές που εκκρεμούν

IRIS: Παράταση ενός μήνα για την εφαρμογή του συστήματος πληρωμών

Επιστήμονες ζητούν απαγόρευση του μπέικον στα σούπερ μάρκετ λόγω χημικής ουσίας που συνδέεται με 50.000 περιπτώσεις καρκίνο...

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με δύο κουτάβια σε 15 δευτερόλεπτα
περισσότερα
07:53 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

«Έπεσαν» οι κανονιοβολισμοί από τον Λυκαβηττό για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου – Δείτε βίντεο

Με τους καθιερωμένους 21 κανονιοβολισμούς από τον λόφο του Λυκαβηττού σηματοδοτήθηκε στην Αθήν...
07:37 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

28η Οκτωβρίου – Θεσσαλονίκη: Drones, anti-drones και όπλα τεχνητής νοημοσύνης «κλέβουν» την παράσταση στη στρατιωτική παρέλαση

Η φετινή στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στη Θεσσαλ...
05:45 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Σαν σήμερα 28 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Διεθνής Ημ...
05:05 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

28η Οκτωβρίου: Ελεύθερη είσοδος σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους

Τη δυνατότητα να επισκεφθούν δωρεάν μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους έχουν οι πολίτε...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς