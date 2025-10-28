Του μένουν 6 μήνες ζωής και δεν το έχει αποκαλύψει στη γυναίκα του – «Δεν θέλω να της γίνω βάρος»

Ένας άνδρας, στα 27 του χρόνια, ανακάλυψε ότι πάσχει από καρκίνο στα οστά. Οι πιθανότητες επιβίωσης, ακόμη και με θεραπεία, είναι ελάχιστες. Ο άνδρας έχει αποφασίσει πως, πρέπει να αποδεχτεί την μοίρα του και να μην κάνει χημειοθεραπείες.

Η δυσκολία του τώρα, είναι να αποκαλύψει την κατάσταση στη γυναίκα του. Ανακάλυψε πως έχει καρκίνο από ένα απλό σύμπτωμα, έναν πόνο στο πόδι του. Όταν πήγε στον γιατρό, διαπίστωσε πως το πρόβλημα είναι πολύ πιο σοβαρό από ότι φανταζόταν.

Έμαθε πως έχει καρκίνο στα οστά και πως, αν δεν κάνει άμεσα θεραπεία, δεν θα ζήσει πάνω από έξι μήνες. “Μου είπαν πως, με χημειοθεραπεία, μπορεί να καταφέρω να ζήσω έναν ακόμη χρόνο αλλά, οι πιθανότητες είναι ελάχιστες.

Η δεύτερη επιλογή, είναι η εγχείρηση, αλλά θα αφαιρεθεί τεράστιο τμήμα απ’ τον γοφό και δεν θα μπορώ να περπατήσω”, εξηγεί ο άνδρας. Τα δυσάρεστα τα έμαθε πριν από δύο εβδομάδες.

Έχει αποδεχτεί την κατάσταση και μέσα του, έχει πάρει τις αποφάσεις του. Παραδέχεται πως, δεν είναι σε φριχτή ψυχολογική κατάσταση. Ούτε αυτοκτονικές σκέψεις έχει, ούτε τίποτα.

Απλώς ,η ζωή είναι σκληρή και, αντίθετα με τους περισσότερους ανθρώπους, ο άνδρας δεν θα ήθελε να ζήσει για πάντα. Ωστόσο είναι παντρεμένος και αγαπάει την 28άχρονη γυναίκα του όσο κανέναν άλλον.

Η γυναίκα του υποφέρει από πολλά ψυχιατρικά προβλήματα. Δεν θέλει να της γίνει βάρος στα τελευταία του.Τ ο ζευγάρι είναι μαζί εδώ και επτά χρόνια, στη διάρκεια των οποίων η γυναίκα έχει έρθει αντιμέτωπη με τους “χειρότερους δαίμονες” που θα μπορούσε να φανταστεί. Ποτέ του δεν κουράστηκε να τη βοηθά, να την υποστηρίζει, να είναι το φως της ζωής της.

“Θα πέθαινα για χάρη της, χωρίς δεύτερη σκέψη. Κυρίως, θα έδινα τα πάντα για να ζήσω για χάρη της”, είπε ο άνδρας. “Είχε αυτοκτονικό ιδεασμό, πέρασε κατάθλιψη και διαταραχή άγχους. Είναι απ’ τους πιο δυνατούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει”.

“Απ’ την μέρα που έμαθε τη διάγνωσή του, ένιωσε κάποια ανακούφιση, αλλά δεν ξέρω πως να πει στη γυναίκα του πως έχει καρκίνο και ότι δεν θέλει να κάνει θεραπεία”.

“Δεν θ’ αντέξω να της γίνω βάρος”

Η γυναίκα του μόλις πρόσφατα ξεπέρασε ένα καταθλιπτικό επεισόδιο. Ο άνδρας φοβάται ότι, αν μάθει για τον καρκίνο, θα ξαναπέσει σε κατάθλιψη.

Ακόμη, μπορεί να προσπαθήσει να τον πείσει να κάνει θεραπεία. Όσο και αν την αγαπάει και είναι πρόθυμος να κάνει τα πάντα για χάρη της, δεν πιστεύω πως, η θεραπεία θα βοηθήσει. Αν κάνει το χειρουργείο, θα ζήσει για ακόμη πέντε χρόνια και θα μειωθεί η κινητικότητά του.

Η δουλειά του είναι χειρωνακτική και έτσι, μπορεί να μείνει και άνεργος – και χωρίς ασφάλεια. Άρα, ούτε η γυναίκα του θα δικαιούται την αντικαταθλιπτική αγωγή της. “Δεν ξέρω αν θ’ αντέξω να είμαι βάρος στη γυναίκα μου”, εξήγησε.

Έχει ήδη πολλά προβλήματα αλλά αν μείνει ανάπηρος, θα πρέπει να τον φροντίζει. Ο χρόνος τους μετράει αντίστροφα. Είναι σίγουρος πως, αν επέλεγε τη θεραπεία, η γυναίκα του θα στεκόταν δίπλα του.Ακόμη ξ έρει πως, μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, μπορεί να συσσωρευτεί θυμός και ένταση.

Τέλος, δεν θα μπορεί να προσφέρει στη γυναίκα του όσα θέλει. Δεν θ’ αντέξει να τη βλέπει να τον μισεί. Γι’ αυτό και τώρα, είναι αντιμέτωπος μ’ ένα σκληρό ερώτημα: Να της αποκαλύψει την αλήθεια για τον καρκίνο και για την απόφασή του να πεθάνει.

“Το ξέρω ότι είναι εγωιστικό που θέλω να φύγω έτσι απλά. Η καλύτερη επιλογή που έχουμε ωστόσο, είναι να καταφέρω να καλύψω τα ιατρικά μου έξοδα χωρίς να πνιγούμε στα χρέη”, καταλήγει ο άνδρας. “Δεν θέλω να την πληγώσω, ούτε να της γίνω βάρος”.

Τώρα, αναζητά βοήθεια επειδή θέλει να αποκαλύψει τις προθέσεις του στη γυναίκα του, να τη βοηθήσει να καταλάβει τη θέση του.