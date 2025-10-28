Ιαπωνία: Ζητούν τη βοήθεια του στρατού για τις αρκούδες – 10 νεκροί σε επιθέσεις

Κυβερνήτης στη βόρεια Ιαπωνία ζήτησε σήμερα τη βοήθεια του στρατού για το «πραγματικά τρομερό» κύμα φονικών επιθέσεων από αρκούδες σε όλη τη χώρα.

Δέκα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από επίθεση αρκούδας φέτος, σύμφωνα με την ιαπωνική κυβέρνηση, αριθμός που ξεπερνά το προηγούμενο ρεκόρ των έξι νεκρών την περίοδο Απριλίου 2023-Μαρτίου 2024. Αξιωματούχος του υπουργείου Περιβάλλοντος επιβεβαίωσε τον αριθμό αυτό στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Είμαστε πλέον σε μια κατάσταση όπου η ζωή των πολιτών μας δεν μπορεί να προστατευθεί χωρίς τη βοήθεια των Δυνάμεων Αυτοάμυνας», δήλωσε ο κυβερνήτης της νομού Ακίτα, ο Κέντα Σουζούκι, σε συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας στο Τόκιο.

«Οι επιθέσεις που στοχεύουν στον λαιμό και το πρόσωπο είναι εξαιρετικά συχνές, προκαλώντας πραγματικά σοβαρά (τραύματα)», δήλωσε ο ίδιος, εκφράζοντας ανησυχία που οι αρκούδες δεν εμφανίζονται πλέον μόνο στα βουνά αλλά και σε αστικές περιοχές. Δεν είναι «φυσιολογικό» να διαταράσσεται η καθημερινή ζωή των κατοίκων, δήλωσε ο κυβερνήτης.

Ο νέος υπουργός Άμυνας Σιντζίρο Κοϊζούμι δήλωσε ότι το υπουργείο του θα «αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες και τις εξουσίες του» για να αποκατασταθεί η ασφάλεια και η ηρεμία, ενώ ο υπουργός Περιβάλλοντος Χιροτάκα Ισιχάρα έκανε λόγο για «σοβαρό πρόβλημα».

Ο αριθμός των 10 νεκρών δεν περιλαμβάνει αυτούς που έχασαν τη ζωή τους πιο πρόσφατα και των οποίων ο θάνατος μπορεί επίσης να αποδοθεί σε επίθεση από αρκούδα. Τη Δευτέρα, μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή κοντά σε ορυζώνες στην Ακίτα, ενώ ένας άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο γειτονικό νομό Ιουάτε, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Και στα δύο περιστατικά υπάρχουν ενδείξεις για επιθέσεις από αρκούδα.

Πρόσφατα, αρκούδες επιτέθηκαν σε τουρίστες, μπήκαν σε καταστήματα και εμφανίστηκαν κοντά σε σχολεία και πάρκα, κυρίως στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Πεινασμένες λόγω έλλειψης τροφής -κάτι που αποδίδεται στην κλιματική αλλαγή- οι αρκούδες πηγαίνουν όλο και περισσότερο προς τις πόλεις όπου ο πληθυσμός των κατοίκων μειώνεται και γερνά, σύμφωνα με ειδικούς, οι οποίοι επισημαίνουν επίσης ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη επηρεάζει τις συνήθειες χειμερίας νάρκης των ζώων, τα οποία συνεχίζουν να είναι δραστήρια για μεγαλύτερο διάστημα.

Τον περασμένο μήνα, η Ιαπωνία χαλάρωσε τους κανόνες για τα πυροβόλα όπλα ώστε να διευκολύνει τη χρήση τους από τους κυνηγούς στις περιφέρειες των πόλεων έπειτα από αύξηση των επιθέσεων αρκούδων.