Ιαπωνία: Ζητούν τη βοήθεια του στρατού για τις αρκούδες – 10 νεκροί σε επιθέσεις

Enikos Newsroom

διεθνή

ΑΡΚΟΥΔΑ

Κυβερνήτης στη βόρεια Ιαπωνία ζήτησε σήμερα τη βοήθεια του στρατού για το «πραγματικά τρομερό» κύμα φονικών επιθέσεων από αρκούδες σε όλη τη χώρα.

Δέκα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από επίθεση αρκούδας φέτος, σύμφωνα με την ιαπωνική κυβέρνηση, αριθμός που ξεπερνά το προηγούμενο ρεκόρ των έξι νεκρών την περίοδο Απριλίου 2023-Μαρτίου 2024. Αξιωματούχος του υπουργείου Περιβάλλοντος επιβεβαίωσε τον αριθμό αυτό στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Είμαστε πλέον σε μια κατάσταση όπου η ζωή των πολιτών μας δεν μπορεί να προστατευθεί χωρίς τη βοήθεια των Δυνάμεων Αυτοάμυνας», δήλωσε ο κυβερνήτης της νομού Ακίτα, ο Κέντα Σουζούκι, σε συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας στο Τόκιο.

«Οι επιθέσεις που στοχεύουν στον λαιμό και το πρόσωπο είναι εξαιρετικά συχνές, προκαλώντας πραγματικά σοβαρά (τραύματα)», δήλωσε ο ίδιος, εκφράζοντας ανησυχία που οι αρκούδες δεν εμφανίζονται πλέον μόνο στα βουνά αλλά και σε αστικές περιοχές. Δεν είναι «φυσιολογικό» να διαταράσσεται η καθημερινή ζωή των κατοίκων, δήλωσε ο κυβερνήτης.

Ο νέος υπουργός Άμυνας Σιντζίρο Κοϊζούμι δήλωσε ότι το υπουργείο του θα «αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες και τις εξουσίες του» για να αποκατασταθεί η ασφάλεια και η ηρεμία, ενώ ο υπουργός Περιβάλλοντος Χιροτάκα Ισιχάρα έκανε λόγο για «σοβαρό πρόβλημα».

Ο αριθμός των 10 νεκρών δεν περιλαμβάνει αυτούς που έχασαν τη ζωή τους πιο πρόσφατα και των οποίων ο θάνατος μπορεί επίσης να αποδοθεί σε επίθεση από αρκούδα. Τη Δευτέρα, μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή κοντά σε ορυζώνες στην Ακίτα, ενώ ένας άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο γειτονικό νομό Ιουάτε, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Και στα δύο περιστατικά υπάρχουν ενδείξεις για επιθέσεις από αρκούδα.

Πρόσφατα, αρκούδες επιτέθηκαν σε τουρίστες, μπήκαν σε καταστήματα και εμφανίστηκαν κοντά σε σχολεία και πάρκα, κυρίως στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Πεινασμένες λόγω έλλειψης τροφής -κάτι που αποδίδεται στην κλιματική αλλαγή- οι αρκούδες πηγαίνουν όλο και περισσότερο προς τις πόλεις όπου ο πληθυσμός των κατοίκων μειώνεται και γερνά, σύμφωνα με ειδικούς, οι οποίοι επισημαίνουν επίσης ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη επηρεάζει τις συνήθειες χειμερίας νάρκης των ζώων, τα οποία συνεχίζουν να είναι δραστήρια για μεγαλύτερο διάστημα.

Τον περασμένο μήνα, η Ιαπωνία χαλάρωσε τους κανόνες για τα πυροβόλα όπλα ώστε να διευκολύνει τη χρήση τους από τους κυνηγούς στις περιφέρειες των πόλεων έπειτα από αύξηση των επιθέσεων αρκούδων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι μπορεί να συμβεί στο σώμα αν τρώτε ένα λουκάνικο την ημέρα

25χρονη έχασε εύκολα 7 κιλά με μια απλή αλλαγή στο πρωινό: «Μου παίρνει κυριολεκτικά πέντε λεπτά»

ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταβολή 54,3 εκατ. ευρώ σε 42.522 δικαιούχους για ζωοτροφές και ζημιές από Daniel – Οι πληρωμές που εκκρεμούν

IRIS: Παράταση ενός μήνα για την εφαρμογή του συστήματος πληρωμών

Επιστήμονες ζητούν απαγόρευση του μπέικον στα σούπερ μάρκετ λόγω χημικής ουσίας που συνδέεται με 50.000 περιπτώσεις καρκίνο...

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με δύο κουτάβια σε 15 δευτερόλεπτα
περισσότερα
04:35 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Τόκιο: Σε εγκάρδιο κλίμα η συνάντηση του Τραμπ με την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας – Θα τον προτείνει για το Νόμπελ

ΤοΟ πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έγινε δεκτός την Τρίτη (28/10) από τη νεοεκλεγείσα πρωθυπο...
04:05 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Ο Τραμπ απέσυρε τον υποψήφιο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τη Μέση Ανατολή

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, απέσυρε την υποψηφιότητα του Τζόελ Ρέιμπερν...
03:55 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Βραζιλία: Έφεση Μπολσονάρου κατά της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου που τον καταδίκασε σε κάθειρξη 27 ετών

Οι δικηγόροι του Ζαΐχ Μπολσονάρου άσκησαν τη Δευτέρα (27/10) έφεση κατά της ετυμηγορίας του Αν...
03:05 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

ΟΗΕ: Ο γενικός γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη σύρραξη στο Σουδάν

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε τη Δευτέρα (2710) την έντονη ανησυχία ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς