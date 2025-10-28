Συνεδριάζει την Τετάρτη το υπουργικό συμβούλιο – Τα θέματα που θα συζητηθούν

Enikos Newsroom

πολιτική

υπουργικό συμβούλιο

Το υπουργικό συμβούλιο συνεδριάζει, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στις 11 το πρωί της Τετάρτης (29/10), στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

-Εισήγηση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη σχετικά με την πρωτοβουλία για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες και την οικονομική δραστηριότητα,

-Παρουσίαση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, των νομοθετικών πρωτοβουλιών για τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Οργανισμού Πληρωμών και τη μετάβαση από τον Οργανισμό Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, τον Αναπληρωτή Υπουργό Νίκο Παπαθανάση και τον Υφυπουργό Γιώργο Κώτσηρα, των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2023/2226 και 2025/872 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, β) Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου του νομοσχεδίου για την ίδρυση του Ελληνικού Εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης «ΦΑΡΟΣ AI Factory»,

– Παρουσίαση από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη του απολογισμού αντιπυρικής περιόδου 2025,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για την ελληνική Προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– Εισήγηση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας.

Σημειώνεται ότι στις 18.00, αύριο, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή αποκαλυπτηρίων της νέας βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτιρίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

3 σημάδια ότι ο σύντροφός σας σάς αγαπάει άνευ όρων

Διαβήτης: Η ακριβής ώρα να περπατήσετε μετά το γεύμα για να μην αυξηθεί το σάκχαρο

Η Amazon ανακοίνωσε την κατάργηση 14.000 θέσεων εργασίας

Συντάξεις: Οι 6 κατηγορίες ασφαλισμένων σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ που μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως το τέλος του 2025

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την κάρτα στην εικόνα σε 4 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 28 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
18:34 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη – Αγγελούδης: Την 28η Οκτωβρίου του 1940 η πατρίδα μας κέρδισε τη μεγαλύτερη μάχη νικώντας τον φασισμό

«Την 28η Οκτωβρίου του 1940 η πατρίδα μας κέρδισε τη μεγαλύτερη μάχη νικώντας τον φασισμό. Τα ...
17:50 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη-Πάλμας: «Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου αποτελεί εορτή όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά όλων των ελεύθερων ανθρώπων»

«Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια και συγκίνηση παρακολουθήσαμε την στρατιωτική παρέλαση για την επέτε...
17:35 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη – Τζιτζικώστας: «Τιμώντας την ιστορία και τους προγόνους μας, συνεχίζουμε με πίστη σε μια Ελλάδα ισχυρή, σε μια Ευρώπη ενωμένη»

«Είδαμε και φέτος μια εξαιρετική παρέλαση. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις τιμούν καθημερινά τις...
16:56 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη – Φράγκος: «Σήμερα τιμούμε το ηρωικό Έπος του ’40 και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι τα μεγάλα ΟΧΙ χρειάζονται Μεταξάδες για να ακουστούν»

«Σήμερα τιμούμε το ηρωικό Έπος του ’40 και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι τα μεγάλα ΟΧΙ χρει...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς