Κρήτη: Ξυλοκόπησε άγρια την σύντροφό του σε ξενοδοχείο – Χτύπησε το κεφάλι της στον τοίχο

Enikos Newsroom

κοινωνία

κακοποίηση

Θύμα ξυλοδαρμού από τον σύντροφό της έπεσε μία 38χρονη γυναίκα το βράδυ της Δευτέρας (27/10) σε ξενοδοχείο της Χερσονήσου, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, ο 24χρονος από το Σουδάν και η 38χρονη από την Σομαλία άρχισαν να καβγαδίζουν για άγνωστο λόγο, αλλά γρήγορα η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου με τον άνδρα να ξυλοκοπά την γυναίκα, χτυπώντας την με μπουνιές και κλωτσιές σε όλο της το σώμα. Μάλιστα, δεν δίστασε να την πιάσει από το λαιμό και να χτυπήσει το κεφάλι της στον τοίχο.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. που συνέλαβαν τον 24χρονο, ο οποίος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με την Δικαιοσύνη. Η 38χρονη μετέβη στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το ζευγάρι είχε μεταβεί στην Κρήτη για να δουλέψει σεζόν.

