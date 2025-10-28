Να μ’αγαπάς: Η Νικαίτη αποφασίζει να βγάλει από τη μέση τα δίδυμα, απόψε στις 20:00 στον Alpha

Ο Λευτέρης συλλαμβάνεται με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ’αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha.

Η Νικαίτη αποφασίζει να επέμβει, ώστε να βγάλει από τη μέση τα δίδυμα και με την βοήθεια του Μάκη στήνει μια ολόκληρη σκευωρία εν αγνοία της Ζωής.

Ο Λευτέρης συλλαμβάνεται ξαφνικά από την αστυνομία.

Ο Άγγελος συνεχίζει το επικίνδυνο παιχνίδι του με τη Σοφία, με κίνδυνο να αποκαλυφθεί.

Ο Θεόφιλος τιμωρεί την Εβίτα για τον τρόπο που φέρθηκε στην Άννα, υποχρεώνοντάς την να δουλέψει στην κουζίνα του ξενοδοχείου λαντζιέρα.

Η Φωτεινή σε απόγνωση, απευθύνεται στον Ορφέα, που την συντρέχει και της φέρνει δικηγόρο τον φίλο του Γιώργο Κανελλόπουλο.

Ο Λευτέρης οδηγείται στη φυλακή με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.

Δείτε το trailer: