Να μ’αγαπάς: Η Νικαίτη αποφασίζει να βγάλει από τη μέση τα δίδυμα, απόψε στις 20:00 στον Alpha

Νάντια Ρηγάτου

Media

Να μ’αγαπάς: Η Νικαίτη αποφασίζει να βγάλει από τη μέση τα δίδυμα, απόψε στις 20:00 στον Alpha

Ο Λευτέρης συλλαμβάνεται με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ’αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha.

Η Νικαίτη αποφασίζει να επέμβει, ώστε να βγάλει από τη μέση τα δίδυμα και με την βοήθεια του Μάκη στήνει μια ολόκληρη σκευωρία εν αγνοία της Ζωής.

Ο Λευτέρης συλλαμβάνεται ξαφνικά από την αστυνομία.

Ο Άγγελος συνεχίζει το επικίνδυνο παιχνίδι του με τη Σοφία, με κίνδυνο να αποκαλυφθεί.

Ο Θεόφιλος τιμωρεί την Εβίτα για τον τρόπο που φέρθηκε στην Άννα, υποχρεώνοντάς την να δουλέψει στην κουζίνα του ξενοδοχείου λαντζιέρα.

Η Φωτεινή σε απόγνωση, απευθύνεται στον Ορφέα, που την συντρέχει και της φέρνει δικηγόρο τον φίλο του Γιώργο Κανελλόπουλο.

Ο Λευτέρης οδηγείται στη φυλακή με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.

 Δείτε το trailer

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

3 σημάδια ότι ο σύντροφός σας σάς αγαπάει άνευ όρων

Διαβήτης: Η ακριβής ώρα να περπατήσετε μετά το γεύμα για να μην αυξηθεί το σάκχαρο

Η Amazon ανακοίνωσε την κατάργηση 14.000 θέσεων εργασίας

Συντάξεις: Οι 6 κατηγορίες ασφαλισμένων σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ που μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως το τέλος του 2025

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την κάρτα στην εικόνα σε 4 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 28 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
15:19 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Φάρμα: Ποιοι παίκτες πιστεύουν ότι υπάρχει σχέδιο εξόντωσης;

Στο χθεσινό επεισόδιο της “Φάρμας” , ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ανακοίνωσε τη διάλυση...
14:05 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Άγιος Έρωτας: Η Χλόη επισκέπτεται τον πατέρα Νικόλαο

Επανασυνδέσεις έρχονται στο νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος Έρωτας” απόψε στις 21:...
13:42 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Η συγκινητική εξομολόγηση της Λένας στον παππού της

Το λάθος της Αγγελικής στο γραφείο που μπορεί να της στοιχίσει στο νέο επεισόδιο της σειράς &#...
12:38 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Σέρρες: Το δυνατό φινάλε της σειράς έρχεται απόψε στις 22:30 στον ΑΝΤ1

Η πολυσυζητημένη σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη “Σέρρες” ολοκληρώνει απόψε τον βR...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς