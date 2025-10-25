Να μ’ αγαπάς: Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια – Συγκλονιστικές εξελίξεις

Συγκλονιστικές οι εξελίξεις της σειράς του Alpha “Να μ’αγαπάς” από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 20:00 στον Alpha.

Αναλυτικά οι περιλήψεις των επόμενων επεισοδίων

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, στις 20:00

Επεισόδιο: 16

Ο Λευτέρης ανακαλύπτει πως η Σοφία έχει σκηνοθετήσει την καρδιακή προσβολή της και ενημερώνει την Άννα για το ψέμα της μητέρας της. Την ίδια στιγμή, ο Ορφέας αποκαλύπτει στον Χάρη ότι γνωρίζει τα πάντα για τον Μπέκο και οι δυο τους έρχονται σε βίαιη αντιπαράθεση

Παράλληλα, ο Άγγελος απλώνει τον ιστό του γύρω από τους Καλλιγά, αγοράζοντας το πατρικό τους και εκμεταλλευόμενος μια επιχειρηματική τους ανάγκη. Η Σοφία τον αναζητά μάταια, μέχρι τη στιγμή που συνειδητοποιεί ότι εκείνος είναι ο μυστηριώδης αγοραστής.

Εν τω μεταξύ, η Νικαίτη παρατηρεί στενά τη σχέση του Λευτέρη με την Άννα και αρχίζει να καταστρώνει σχέδια.

Κι ενώ ο Ορφέας και η Άννα συμφωνούν να κάνουν εικονικό γάμο, τα δίδυμα συναντούν τη Νικαίτη σε μια απομονωμένη τοποθεσία.

Τρίτη 28 Οκτωβρίου, στις 20:00

Επεισόδιο: 17

Η Νικαίτη αποφασίζει να επέμβει, ώστε να βγάλει από τη μέση τα δίδυμα και με την βοήθεια του Μάκη στήνει μια ολόκληρη σκευωρία εν αγνοία της Ζωής. Ο Λευτέρης συλλαμβάνεται ξαφνικά από την αστυνομία.

Ο Άγγελος συνεχίζει το επικίνδυνο παιχνίδι του με τη Σοφία, με κίνδυνο να αποκαλυφθεί. Ο Θεόφιλος τιμωρεί την Εβίτα για τον τρόπο που φέρθηκε στην Άννα, υποχρεώνοντάς την να δουλέψει στην κουζίνα του ξενοδοχείου λαντζιέρα.

Η Φωτεινή σε απόγνωση, απευθύνεται στον Ορφέα, που την συντρέχει και της φέρνει δικηγόρο τον φίλο του Γιώργο Κανελλόπουλο. Ο Λευτέρης οδηγείται στη φυλακή με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, στις 20:00

Επεισόδιο: 18

Ο Λευτέρης συλλαμβάνεται και προφυλακίζεται με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, γεγονός που προκαλεί σοκ στην οικογένεια Καλλιγά και στη Φωτεινή. Ο Ορφέας σπεύδει κοντά της και προσπαθεί να τη βοηθήσει.

Η Νικαίτη συνεχίζει το διπλό της παιχνίδι, παριστάνοντας τη συμπονετική γιαγιά, αλλά ρίχνει υπαινιγμούς ενοχής στη Ζωή για τον Λευτέρη. Η Άννα επισκέπτεται τον Λευτέρη στη φυλακή και του δηλώνει τη στήριξή της και ο έρωτας μεταξύ τους φουντώνει, ενώ ο Ορφέας έμμεσα παραδέχεται τον έρωτά του για τη Φωτεινή.

Η Ζωή συγκρούεται με τη Σοφία που την κατηγορεί για το πώς μεγάλωσε τα παιδιά της. Ο Θεόφιλος ανακοινώνει στη Ζωή την απόφαση του να διώξει τη Φωτεινή από το σπίτι τους.

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, στις 20:00

Επεισόδιο: 19

Ο Θεόφιλος επιμένει να διώξει τη Φωτεινή και τον Λευτέρη, φοβούμενος ότι τα σχέδια που έκαναν με τη Σοφία για το γάμο κινδυνεύουν. Ο Λευτέρης αντιμετωπίζει άγρια επίθεση στη φυλακή, αλλά προστατεύεται από τον καλό του Άγγελο.

Και ενώ η Νικαίτη προσμένει την επιτυχία του σχεδίου της, η αλήθεια αποκαθίσταται χάρη στη βοήθεια του Ορφέα και του Κανελλόπουλου. Ο Μάκης διαδίδει φήμες εις βάρος της Άννας αλλά η τιμωρία του φθάνει απροσδόκητα.

Ο Ορφέας, για να αποφύγει τον γάμο και να φύγουν με τη Φωτεινή, προσπαθεί να πουλήσει την εταιρεία του στο μόνο άνθρωπο που μπορεί να τον βοηθήσει.

Σενάριο: Γιώργος Μακρής

Σκηνοθεσία: Γιωργος Παπαβασιλείου

Παίζουν: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάννα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κοτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στο ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Παραγωγή: Pedio Productions

Τραγούδι τίτλων: «Να μ’ αγαπάς»

Μουσική: Νίκος Τερζής, στίχοι-ερμηνεία: Γιάννης Κότσιρας