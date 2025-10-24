Να μ’ αγαπάς: Ο Ορφέας ανακαλύπτει ότι ο Χάρης «χάλασε» τη συμφωνία με τους Αμερικάνους, απόψε στις 20:00 στον Alpha

Ο Λευτέρης σοκάρεται όταν μαθαίνει ότι το έμφραγμα της Σοφίας ήταν σκηνοθετημένο στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ’ αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha. 

Η Σοφία είναι στο νοσοκομείο και η Άννα της ζητά συγγνώμη συντετριμμένη. Ο Ορφέας εντοπίζει τον Μπέκο που ομολογεί πως ο Χάρης τον έβαλε να του χαλάσει τη συμφωνία με τους Αμερικανούς.

Ο Άγγελος κινείται για να καταστρέψει οικονομικά τον Θεόφιλο, ενώ η Νικαίτη λέει στη Ζωή ότι τα δίδυμα θα τις καταστρέψουν.

Ο Λευτέρης σοκάρεται όταν μαθαίνει ότι το έμφραγμα της Σοφίας ήταν σκηνοθετημένο, για να παντρευτεί η Άννα τον Ορφέα. 

 Ο Χάρης προσπαθεί να προσεγγίσει τον Ορφέα για να αναλάβει περισσότερες ευθύνες στο ξενοδοχείο.

Ο Ορφέας είναι επιφυλακτικός… 

Δείτε το trailer

