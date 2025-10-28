Γάζα: Το Ισραήλ κατηγορεί την Χαμάς ότι «σκηνοθετεί» την εύρεση σορών ομήρων- Το βίντεο των IDF που προκάλεσε οργή

Enikos Newsroom

διεθνή

Γάζα: Το Ισραήλ κατηγορεί την Χαμάς ότι «σκηνοθετεί» την εύρεση σορών ομήρων- Το βίντεο των IDF που προκάλεσε οργή

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο ισχυρίζονται ότι άνδρες της Χαμάς, στη Γάζα, ρίχνουν σε ανασκαμμένη περιοχή ένα πτώμα, το καλύπτουν πρόχειρα με χώμα και στη συνέχεια καλούν παρατηρητές του Ερυθρού Σταυρού για να τους δείξουν πώς, σκάβοντας, βρίσκουν τους νεκρούς Ισραηλινούς ομήρους.

Η Χαμάς έχει την υποχρέωση να παραδώσει τα λείψανα όλων των Ισραηλινών ομήρων που έχει στη Γάζα.  Ωστόσο υποστηρίζει ότι δεν γνωρίζει πού ακριβώς είναι θαμμένα τα πτώματα, επειδή η περιοχή έχει ισοπεδωθεί από τους βομβαρδισμούς.

Καθώς στο παρελθόν έχει παραδώσει λείψανα Παλαιστινίων και όχι ισραηλινών ομήρων, η Χαμάς υποστηρίζει ότι δεν έχει ούτε την δυνατότητα να κάνει εξετάσεις DNA για την ταυτοποίηση των λειψάνων.

Τη Δευτέρα η Χαμάς παρέδωσε λείψανα που το Ισραήλ υποστήριξε ότι ανήκαν σε νεκρό στρατιώτη το σώμα του οποίου είχε ήδη μεταφερθεί σε ισραηλινό έδαφος. Το Ισραήλ από την πρώτη στιγμή υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη τακτική της Χαμάς δεν είναι τυχαία, αλλά εκ του πονηρού, και έχει στόχο να αποφύγει να παραδώσει όλα τα σώματα των νεκρών Ισραηλινών ομήρων, όπως υποχρεούται βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας που υπεγράφη με την μεσολάβηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Κατόπιν αυτών ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας το οποίο αποφάσισε την διεξαγωγή νέων πληγμάτων εναντίον της Χαμάς, παρά την εκεχειρία. Για την επανάληψη των πληγμάτων το Ισραήλ επικαλέστηκε και επιθέσεις που δέχτηκαν οι Ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα.

Πάντως η Χαμάς νωρίτερα σήμερα είχε ανακοινώσει ότι θα παρέδιδε στις 8 το βράδυ ακόμα μία σορό ομήρου, ωστόσο αργότερα ανακοίνωσε ότι ματαιώνει την παράδοση, λόγω των ισραηλινών παραβιάσεων της εκεχειρίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

3 σημάδια ότι ο σύντροφός σας σάς αγαπάει άνευ όρων

Διαβήτης: Η ακριβής ώρα να περπατήσετε μετά το γεύμα για να μην αυξηθεί το σάκχαρο

Η Amazon ανακοίνωσε την κατάργηση 14.000 θέσεων εργασίας

Συντάξεις: Οι 6 κατηγορίες ασφαλισμένων σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ που μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως το τέλος του 2025

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την κάρτα στην εικόνα σε 4 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 28 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
20:20 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Ρωσία: Ένοχη 18χρονη μουσικός του δρόμου για «δυσφήμιση» του στρατού – Γιατί εξόργισε το Κρεμλίνο

Ένοχη για «δυσφήμιση» του ρωσικού στρατού κρίθηκε μία 18χρονη Ρωσίδα μουσικός του δρόμου, η οπ...
20:04 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Ισραήλ: Εξαπέλυσε αεροπορικό βομβαρδισμό στην Πόλη της Γάζας

Αεροσκάφη του Ισραήλ βομβάρδισαν την Πόλη της Γάζας, σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγη ώρα αφού το πρ...
18:58 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Συνάντηση Ουκρανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων την επόμενη εβδομάδα για «σχέδιο εκεχειρίας» – Τι δήλωσε ο Ζελένσκι

Οι λεπτομέρειες ενός σχεδίου εκεχειρίας θα βρεθούν στο επίκεντρο συνάντησης που θα έχουν Ουκρα...
18:50 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Την κατάργηση 14.000 θέσεων εργασίας ανακοίνωσε η Amazon – Οι απολύσεις ξεκινούν από σήμερα

Ο κολοσσός ηλεκτρονικού εμπορίου, στις ΗΠΑ, η Amazon, ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη την κατάργηση 14...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς