Γάζα: Το Ισραήλ κατηγορεί την Χαμάς ότι «σκηνοθετεί» την εύρεση σορών ομήρων- Το βίντεο των IDF που προκάλεσε οργή

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο ισχυρίζονται ότι άνδρες της Χαμάς, στη Γάζα, ρίχνουν σε ανασκαμμένη περιοχή ένα πτώμα, το καλύπτουν πρόχειρα με χώμα και στη συνέχεια καλούν παρατηρητές του Ερυθρού Σταυρού για να τους δείξουν πώς, σκάβοντας, βρίσκουν τους νεκρούς Ισραηλινούς ομήρους.

Η Χαμάς έχει την υποχρέωση να παραδώσει τα λείψανα όλων των Ισραηλινών ομήρων που έχει στη Γάζα. Ωστόσο υποστηρίζει ότι δεν γνωρίζει πού ακριβώς είναι θαμμένα τα πτώματα, επειδή η περιοχή έχει ισοπεδωθεί από τους βομβαρδισμούς.

Καθώς στο παρελθόν έχει παραδώσει λείψανα Παλαιστινίων και όχι ισραηλινών ομήρων, η Χαμάς υποστηρίζει ότι δεν έχει ούτε την δυνατότητα να κάνει εξετάσεις DNA για την ταυτοποίηση των λειψάνων.

Τη Δευτέρα η Χαμάς παρέδωσε λείψανα που το Ισραήλ υποστήριξε ότι ανήκαν σε νεκρό στρατιώτη το σώμα του οποίου είχε ήδη μεταφερθεί σε ισραηλινό έδαφος. Το Ισραήλ από την πρώτη στιγμή υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη τακτική της Χαμάς δεν είναι τυχαία, αλλά εκ του πονηρού, και έχει στόχο να αποφύγει να παραδώσει όλα τα σώματα των νεκρών Ισραηλινών ομήρων, όπως υποχρεούται βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας που υπεγράφη με την μεσολάβηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Κατόπιν αυτών ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας το οποίο αποφάσισε την διεξαγωγή νέων πληγμάτων εναντίον της Χαμάς, παρά την εκεχειρία. Για την επανάληψη των πληγμάτων το Ισραήλ επικαλέστηκε και επιθέσεις που δέχτηκαν οι Ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα.

Πάντως η Χαμάς νωρίτερα σήμερα είχε ανακοινώσει ότι θα παρέδιδε στις 8 το βράδυ ακόμα μία σορό ομήρου, ωστόσο αργότερα ανακοίνωσε ότι ματαιώνει την παράδοση, λόγω των ισραηλινών παραβιάσεων της εκεχειρίας.