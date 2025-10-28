Νετανιάχου: Έδωσε εντολή για νέα ισχυρά πλήγματα στη Γάζα

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις IDF να “πραγματοποιήσουν άμεσα και ισχυρά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας”, αναφέρει το γραφείο του μετά τη σύγκληση σύσκεψης για την απάντηση του Ισραήλ στις επανειλημμένες παραβιάσεις, κατά το Ισραήλ, της εκεχειρίας στη Γάζα.

Η απόφαση έρχεται λίγο μετά την επίθεση που δέχθηκαν τα στρατεύματα των IDF στη νότια Λωρίδα της Γάζας και εν μέσω της οργής του Ισραήλ μετά από νέες παραβιάσεις της Χαμάς που αφορούν την επιστροφή των σορών των ομήρων.

Το Ισραήλ χαρακτηρίζει παραβιάσεις την αδυναμία της Χαμάς να παραδώσει λείψανα Ισραηλινών ομήρων. Στο παρελθόν η Χαμάς έχει παραδώσει λείψανα Παλαιστινίων , ενώ μόλις χθες, Δευτέρα παρέδωσε λείψανα τα οποία όμως αντιστοιχούσαν σε Ισραηλινό νεκρό τον οποίον το Ισραήλ είχε ήδη παραλάβει.

Η παλαιστινιακή οργάνωση υποστηρίζει ότι τα λάθη δεν γίνονται εκ προμελέτης, αλλά λόγω της προφανούς αδυναμίας της είτε να εντοπίσει τους νεκρούς, μετά την εκτεταμένη καταστροφή που υπέστη η Λωρίδα της Γάζας από τους βομβαρδισμούς, είτε λόγω του ανεπαρκούς εξοπλισμού της κάτι που δεν της επιτρέπει να κάνει με ακρίβεια τεστ DNA.

Ωστόσο οι IDF υποστηρίζουν ότι η Χαμάς κοροϊδεύει τους πάντες κι έδωσαν στην δημοσιότητα βίντεο στο οποίο, όπως λένε, οι άνδρες της Χαμάς πετούν σε μια τρύπα ένα πτώμα, στην συνέχεια το σκεπάζουν και μετά το ξεσκεπάζουν αφού έχουν καλέσει πρώτα εκπροσώπους του Ερυθρού Σταυρού για δείξουν τις προσπάθειες που καταβάλλουν ώστε να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις της από την συμφωνία εκεχειρίας του Τραμπ.

Πάντως, μετά την δήλωση του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατζ ότι θα αρθεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που είχε κηρυχθεί στο νότιο Ισραήλ από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, οι IDF ανακοίνωσαν ότι έχουν αρθεί όλοι οι περιορισμοί που εξακολουθούσαν να ισχύουν κοντά στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας.

Η κίνηση αυτή έγινε μετά από νέα αξιολόγηση που πραγματοποίησαν οι IDF, με την έγκριση του Κατζ, αναφέρει ο στρατός. Η “ειδική κατάσταση” είχε επιτρέψει στη Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου των IDF να περιορίσει τις συγκεντρώσεις και να αποκλείσει περιοχές. Κηρύχθηκε το πρωί της 7ης Οκτωβρίου σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά έκτοτε παρέμεινε σε ισχύ μόνο στο νότο.

Η συντριπτική πλειονότητα των περιορισμών στη χώρα έχει ήδη αρθεί, αλλά σε ορισμένες κοινότητες στα σύνορα με τη Γάζα, οι συγκεντρώσεις εξακολουθούσαν να περιορίζονται σε 2.000 άτομα.