«Κένταυρος», «Αρχύτας», HERON και Μ1117: Όλα τα νέα τεχνολογικά συστήματα που «έκλεψαν» την παράσταση στη στρατιωτική παρέλαση

Οπλικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας και καινοτόμες αμυντικής εφαρμογές «έκλεψαν» την παράταση στη φετινή στρατιωτική παρέλαση στην πόλη της Θεσσαλονίκης για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Για πρώτη φορά, παρουσιάστηκαν οπλικά συστήματα από το Τμήμα Καινοτομίας και Νέων Οπλικών Συστημάτων, μία πρωτοβουλία που εντάσσεται στην «Ατζέντα 2030» του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και στο νέο Δόγμα Αποτροπής των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας.

Τα συστήματα συνθέτουν την «Ασπίδα του Αχιλλέα», έναν ολοκληρωμένο θόλο προστασίας με πολλαπλά επίπεδα άμυνας, όπου η τεχνολογία αιχμής συναντά τη στρατιωτική επιχειρησιακή εμπειρία. Μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αυτόνομα θαλάσσια μέσα, συστήματα επιτήρησης, επικοινωνιών και δικτυοκεντρικού ελέγχου αποτελούν την αιχμή ενός δυναμικού μετασχηματισμού που οδηγεί τις Ένοπλες Δυνάμεις στη νέα εποχή.

Όπως έχει τονίσει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, «με την Ατζέντα 2030 ως οδικό χάρτη βαθιάς μεταρρύθμισης, τη Νέα Δομή Δυνάμεων, τον 12ετη Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών και την εισαγωγή τεχνολογιών αιχμής, οικοδομούμε τις πιο ισχυρές και σύγχρονες Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία της Νέας Ελλάδας».

Η παρουσία του Τμήματος Καινοτομίας στην παρέλαση, επισημαίνουν πηγές του υπουργείου, δεν αποτελεί απλώς επίδειξη νέων συστημάτων, αλλά έμπρακτη επιβεβαίωση της στρατηγικής μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων σε μια νέα εποχή τεχνολογικής αυτονομίας, επιχειρησιακής ευελιξίας και εθνικής αυτοπεποίθησης.

ΗΕRΟΝ

Συγκεκριμένα, στην παρέλαση συμμετείχε το μη επανδρωμένο αεροσκάφος «ΗΕRΟΝ», το οποίο χρησιμοποιείται για την επιτήρηση των συνόρων της πατρίδας μας.

Διαθέτει αυτονομία που ξεπερνά τις σαράντα ώρες και ικανότητα πτήσης σε ύψη άνω των τριάντα χιλιάδων ποδών. Το HERON μπορεί να καλύψει αποστάσεις άνω των 350 χιλιομέτρων, προσφέροντας εικόνα σε πραγματικό χρόνο.

drone HERON

M1117

Επίσης το κοινό είχε τη δυνατότητα να δει από κοντά τη διέλευση τεσσάρων, αμερικανικής προέλευσης, Τεθωρακισμένων Οχημάτων Αναγνώρισης Μ1117, τα οποία εντάχθηκαν πρόσφατα στον Ελληνικό Στρατό.

Τα συγκεκριμένα οχήματα φέρουν ηλεκτρονικούς αισθητήρες οι οποίοι σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν αποκλειστικά από το 306 Εργοστάσιο Βάσης του Στρατoύ Ξηράς. Διαθέτουν κάμερα υψηλής ευκρίνειας και Σύστημα Drone και αποτελούν αυτόνομα συστήματα επιτήρησης, τα οποία έχουν την δυνατότητα να μεταφέρουν την εικόνα, σε πραγματικό χρόνο στα Κέντρα Επιχειρήσεων.

SPIKE NLOS

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε διέλευση διμοιρίας του οπλικού συστήματος SPIKE NLOS (Non Line of Sight). Πρόκειται για ένα νέο πυραυλικό σύστημα ακριβείας, πολλαπλού ρόλου, με δυνατότητα προσβολής στόχων έως 32 χιλιόμετρα.

SPIKE NLOS

28η Οκτωβρίου, Στρατιωτική παρέλαση, Θεσσαλονίκη

Οι πύραυλοι εντάχθηκαν πρόσφατα στον Στρατό Ξηράς. Μέρος του συστήματος είναι το Σύστημα μη Επανδρωμένου Αεροχήματος ORBITER, το οποίο δύναται να αναγνωρίζει στόχους σε βάθος μέχρι 50 χιλιόμετρα, μεταδίδοντας εικόνα και στοιχεία βολής, σε πραγματικό χρόνο.

«Κένταυρος»

Το σύστημα «Κένταυρος» συμμετείχε και αυτό κεντρίζοντας τα βλέμματα. Πρόκειται για anti drone σύστημα που έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει και να εξουδετερώνει εχθρικά drone μέσω ηλεκτρονικών παρεμβολών.

Είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας. Ήδη έχει εγκατασταθεί στις φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού που επιχειρούν στη Ερυθρά Θάλασσα, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Ασπίδες», με άριστα αποτελέσματα.

Ακόμη, παρουσιάστηκαν στο κοινό που είτε έδωσε το «παρών» είτε παρακολούθησε την παρέλαση από την τηλεόραση:

  • Το σύστημα ανίχνευσης και εξουδετέρωσης drone «Υπερίων» που είναι, ουσιαστικά, η εξέλιξη του «Κένταυρος». Βρίσκεται σε στάδιο προχωρημένων δοκιμών από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία. Έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει και να εξουδετερώνει αυτόματα, μέσω παρεμβολών, επιτιθέμενα drone, παρέχοντας κάλυψη 360 μοιρών στις Μονάδες μας.
  • Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος S-100, ένα υπερσύγχρονο drone το οποίο περιέχεται στον εξοπλισμό των νέων φρεγατών Belharra (FDI HN). Έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει, να προσδιορίζει και να στοχοποιεί με ακρίβεια και χωρίς τη παρέμβαση του χειριστή πιθανές απειλές σε βάθος έως 100 χιλιόμετρα.

28η Οκτωβρίου, Στρατιωτική παρέλαση, Θεσσαλονίκη

  • Το σύστημα μη επανδρωμένου αεροχήματος «Αρχύτας», προϊόν συνεργασίας της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και εταιρειών του ιδιωτικού τομέα της χώρας μας. Έχει δυνατότητα κάθετης προσγείωσης και απογείωσης ώστε να μπορεί να επιχειρεί τόσο από την ξηρά όσο και από πολεμικά πλοία. To μέγιστο ύψος πτήσης προσεγγίζει τα 5.000 μέτρα ενώ η αυτονομία του φτάνει τις 2 ώρες. Μπορεί να αναλάβει αποστολές αναγνώρισης και επιτήρησης σε μεγάλη απόσταση. Συμμετέχει ήδη σε ασκήσεις και επιχειρήσεις φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού, τόσο εντός όσο και εκτός ελληνικής επικράτειας.

28η Οκτωβρίου, Στρατιωτική παρέλαση, Θεσσαλονίκη

  • Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα «A900»: Είναι μη επανδρωμένα ελικόπτερα που χρησιμοποιούνται από τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού. Εξοπλισμένα με ηλεκτρο-οπτικό σύστημα σύγχρονης τεχνολογίας, παρέχουν, σε ζωντανή μετάδοση, ευκρινή αποτύπωση της επιφάνειας, σε βάθος 30 χιλιομέτρων.

28η Οκτωβρίου, Στρατιωτική παρέλαση, Θεσσαλονίκη

  • Υποβρύχιο scooter «Rotinor»: Υποβρύχιο όχημα υποβοήθησης δύτη που χρησιμοποιείται σε ειδικές αποστολές κατάδυσης. Χρησιμοποιείται από τους Υποβρύχιους Καταστροφείς για αφανή, αθόρυβη, και ταχύτατη διείσδυση στην περιοχή επιχειρήσεων.
  • Ταχύπλοο σκάφος VTR: Είναι ένα Μη Επανδρωμένο Ταχύπλοο Σκάφος Επιφανείας της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου. Έχει αναπτυχθεί από το Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας των Ενόπλων Δυνάμεων. Είναι ένας συνδυασμός επιχειρησιακού ταχύπλοου σκάφους των Ελληνικών Ειδικών Δυνάμεων και ενός αυτόνομου συστήματος πλοήγησης με δυνατότητα ανίχνευσης και αποφυγής εμποδίων. Αποστολή του είναι η επιτήρηση και παρατήρηση θαλάσσιων στόχων, μέσω θερμικών καμερών, ραντάρ αναγνώρισης και δορυφόρου.
  • Robot EOD Μηχανικού: Δύο οχήματα γενικής χρήσης τα οποία φέρουν τρία ρομποτικά συστήματα εξουδετέρωσης Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών Μηχανισμών. Δίνουν τη δυνατότητα απομακρυσμένης εξουδετέρωσης βομβών χωρίς να απαιτείται η προσέγγιση του χώρου από το προσωπικό.

28η Οκτωβρίου, Στρατιωτική παρέλαση, Θεσσαλονίκη

  • V-BAT: Τέσσερα Σύστηματα Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων «V – BAT». Είναι ένα από τα λίγα παγκοσμίως συστήματα Drone, με δυνατότητα κάθετης απογείωσης/προσγείωσης, γεγονός που αυξάνει την ευελιξία χρήσης. Η αυτονομία πτήσεως του συστήματος το καθιστά ικανό να επιτηρεί σε βάθος 200 χλμ και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αναλαμβάνει αποστολές επιτήρησης – αναγνώρισης και στοχοποίησης, ενώ συμμετέχει και σε επιχειρήσεις έρευνας – διάσωσης.

28η Οκτωβρίου, Στρατιωτική παρέλαση, Θεσσαλονίκη 28η Οκτωβρίου, Στρατιωτική παρέλαση, Θεσσαλονίκη

Επιπρόσθετα, στις Ένοπλες Δυνάμεις εντάσσονται Αυτόνομες Μονάδες Παραγωγής Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων. Έχουν κατασκευαστεί από το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τεχνικού, διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό και συσκευές τρισδιάστατης εκτύπωσης για την παραγωγή ανταλλακτικών drone στο πεδίο της μάχης. Μπορούν να παράγουν επιτόπου μέχρι και 1.000 drone τύπου 1 FPV (First Person View) τον χρόνο και να παρέχουν τεχνική υποστήριξη στις Μονάδες που χρησιμοποιούν Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα.

Επίσης, εντάσσονται ο Κινητός Σταθμός Command and Control, ένα αυτόνομο Κέντρο Ελέγχου των Επιχειρήσεων. Εξοπλισμένος με σύγχρονα μέσα επικοινωνιών και ψηφιακές εφαρμογές μεταφέρει σε πραγματικό χρόνο την εικόνα του πεδίου μάχης καθώς και ο Μεταφερόμενος Σταθμός Επικοινωνιών «Μέτοικος». Αποτελεί ένα αυτόνομο και ευέλικτο κόμβο επικοινωνιών, σχεδιασμένο και συναρμολογημένο από το Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιακών και Ηλεκτρονικών Μέσων της Πολεμικής Αεροπορίας. Αποτελεί ένα, τελευταίας τεχνολογίας και υψηλής επιχειρησιακής αξίας τηλεπικοινωνιακό σύστημα, ικανό να αποκαθιστά ή να επαυξάνει τις επικοινωνίες σε οποιοδήποτε περιβάλλον και υπό οποιοσδήποτε συνθήκες.

Στην ίδια κατεύθυνση, έχει αναπτυχθεί ο τακτικός σταθμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών «Δευκαλίων». Είναι ένα Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο σχεδιασμένο να διευθύνει και να συντονίζει επιχειρήσεις αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Εξοπλισμένο με σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, ο «Δευκαλίων» παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας με τα επίγεια, θαλάσσια και εναέρια μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων και της πολιτικής προστασίας. Διαθέτει μη Επανδρωμένα Αεροχήματα και κάμερα θερμικής και οπτικής παρατήρησης.

Τέλος, η νέα υπερσύγχρονη Στολή του Μαχητή, με την οποία έκαναν την εμφάνισή τους στελέχη της Σχολής Ευελπίδων, τράβηξε τα βλέμματα στην παρέλαση.

28η Οκτωβρίου, Στρατιωτική παρέλαση, Θεσσαλονίκη 28η Οκτωβρίου, Στρατιωτική παρέλαση, Θεσσαλονίκη 28η Οκτωβρίου, Στρατιωτική παρέλαση, Θεσσαλονίκη 28η Οκτωβρίου, Στρατιωτική παρέλαση, Θεσσαλονίκη 28η Οκτωβρίου, Στρατιωτική παρέλαση, Θεσσαλονίκη 28η Οκτωβρίου, Στρατιωτική παρέλαση, Θεσσαλονίκη

 

