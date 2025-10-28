Δένδιας: Παρέλαση καινοτομίας η φετινή – Πρώτο ορατό δείγμα της μετάβασης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Νίκος Δένδιας, 28η Οκτωβρίου, Παρέλαση, Θεσσαλονίκη

«Η φετινή παρέλαση στη Θεσσαλονίκη ανέδειξε το πρώτο ορατό δείγμα της μετάβασης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή» τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ.

«Σήμερα», έγραψε, «28η Οκτωβρίου, αποτίουμε φόρο τιμής στους Έλληνες που αντέταξαν το «ΟΧΙ» έναντι της φασιστικής και ναζιστικής επιβουλής».

Αναφερόμενος στην παρέλαση τόνισε: «Δεν ήταν απλώς μια παρέλαση φρονήματος. Ήταν μια παρέλαση καινοτομίας, η οποία μπορεί πλέον να ενισχύει το φρόνημα».

«Για πρώτη φορά παρέλασε τμήμα καινοτομίας, που ενσαρκώνει τον μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων σε μια σύγχρονη, τεχνολογικά προηγμένη και επιχειρησιακά αυτοδύναμη δύναμη αποτροπής» πρόσθεσε.

«Μέσα από νέα εξοπλιστικά προγράμματα, μη επανδρωμένα μέσα και σύγχρονες τεχνολογίες, προχωράμε σταθερά σε μια πορεία μεταρρυθμίσεων που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της εποχής» συμπλήρωσε.

«Είμαστε υπερήφανοι για τις γυναίκες και τους άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων οι οποίοι παρέλασαν σήμερα με τιμή. Με προσήλωση στο Συνταγματικό τους καθήκον, υπερασπίζονται διαχρονικά την Εθνική Κυριαρχία και τα Κυριαρχικά Δικαιώματα της Πατρίδας μας» κατέληξε ο κ. Δένδιας.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Διαβήτης: Η ακριβής ώρα να περπατήσετε μετά το γεύμα για να μην αυξηθεί το σάκχαρο

Μόνο δύο επισκέψεις στο γυμναστήριο την εβδομάδα αρκούν, σύμφωνα με νέα έρευνα – Πώς να τις αξιοποιήσετε στο έπακρο;

Ταμείο Ανάκαμψης: Το σχέδιο για την επόμενη ημέρα

Τι είπε ο Τσιάρας στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας – Η νέα ΚΑΠ και η «πράσινη αρχιτεκτονική»

Τι να κάνετε αν το Windows PC σας «κρασάρει» – 6 λύσεις που μπορείτε πάντα να εμπιστευτείτε

«Κανένα διαστημικό σκάφος δεν θα επιβιώσει»: Ο ESA προσομοίωσε καταστροφική ηλιακή καταιγίδα για να προειδοποιήσει για τους...
περισσότερα
16:56 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη – Φράγκος: «Σήμερα τιμούμε το ηρωικό Έπος του ’40 και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι τα μεγάλα ΟΧΙ χρειάζονται Μεταξάδες για να ακουστούν»

«Σήμερα τιμούμε το ηρωικό Έπος του ’40 και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι τα μεγάλα ΟΧΙ χρει...
16:51 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Σιμόπουλος: «Το “ΟΧΙ” του 1940 και η εποποιία που ακολούθησε στα βουνά της Αλβανίας αφορούν στο παρόν και στο μέλλον και όχι στο παρελθόν»

«Ως εκπρόσωπος του προέδρου της Ελληνικής Βουλής στο σημερινό εορτασμό θέλω να τονίσω ότι το «...
15:51 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Φάμελλος: Τιμούμε σήμερα όλους και όλες που αγωνίστηκαν – Στα περήφανα βουνά της Ελλάδας απέκτησε νόημα η λέξη «πατριωτισμός»

«Μια Ελλάδα που σέβεται τα παιδιά της, που έχει δημοκρατία, δικαιοσύνη και πρόοδο για όλους. Α...
14:20 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Γεώργιος Σωτηρίου: Ποιος είναι ο Σμηναγός της Ομάδας ΖΕΥΣ που σκόρπισε ρίγη συγκίνησης με το μήνυμά του στη στρατιωτική παρέλαση

Ο ιπτάμενος – Σμηναγός Γεώργιος Σωτηρίου στη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης με το μήνυμ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς