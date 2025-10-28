Δένδιας: Παρέλαση καινοτομίας η φετινή – Πρώτο ορατό δείγμα της μετάβασης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή

«Η φετινή παρέλαση στη Θεσσαλονίκη ανέδειξε το πρώτο ορατό δείγμα της μετάβασης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή» τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ.

«Σήμερα», έγραψε, «28η Οκτωβρίου, αποτίουμε φόρο τιμής στους Έλληνες που αντέταξαν το «ΟΧΙ» έναντι της φασιστικής και ναζιστικής επιβουλής».

Αναφερόμενος στην παρέλαση τόνισε: «Δεν ήταν απλώς μια παρέλαση φρονήματος. Ήταν μια παρέλαση καινοτομίας, η οποία μπορεί πλέον να ενισχύει το φρόνημα».

«Για πρώτη φορά παρέλασε τμήμα καινοτομίας, που ενσαρκώνει τον μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων σε μια σύγχρονη, τεχνολογικά προηγμένη και επιχειρησιακά αυτοδύναμη δύναμη αποτροπής» πρόσθεσε.

«Μέσα από νέα εξοπλιστικά προγράμματα, μη επανδρωμένα μέσα και σύγχρονες τεχνολογίες, προχωράμε σταθερά σε μια πορεία μεταρρυθμίσεων που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της εποχής» συμπλήρωσε.

«Είμαστε υπερήφανοι για τις γυναίκες και τους άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων οι οποίοι παρέλασαν σήμερα με τιμή. Με προσήλωση στο Συνταγματικό τους καθήκον, υπερασπίζονται διαχρονικά την Εθνική Κυριαρχία και τα Κυριαρχικά Δικαιώματα της Πατρίδας μας» κατέληξε ο κ. Δένδιας.