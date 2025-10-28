«Λαβράκια» από τους ελέγχους της ΑΑΔΕ σε καλλιεργητές βιολογικών προϊόντων – Στο «μικροσκόπιο» 9.600 ΑΦΜ

Σήφης Γαρυφαλάκης

οικονομία

βιολογικά προϊόντα
Photo: Freepik

«Λαβράκια» βγάζουν οι συνεχείς έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Όπως αποκάλυψε ο Τάσος Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, «χιλιάδες καλλιεργητές βιολογικών προϊόντων έπαιρναν επιδοτήσεις, ωστόσο δεν είναι σίγουρο ότι τις έπαιρναν δικαιολογημένα».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, την περασμένη εβδομάδα και συγκεκριμένα την Παρασκευή (24/10), η ΑΑΔΕ έστειλε στον ΕΛΓΟ μία μεγάλη λίστα με περίπου 9.600 ΑΦΜ, που ανήκουν σε ανθρώπους που επιδοτήθηκαν για βιολογικές καλλιέργειες. Έγινε διασταύρωση από την ΑΑΔΕ, όπως ζητούσαν εδώ και χρόνια οι συνεταιρισμοί, με βάση τα τιμολόγια φυτοφαρμάκων που έχουν αγοραστεί.

«Ο ΕΛΓΟ απευθύνθηκε στους πιστοποιητές, που βεβαίωσαν αυτούς τους βιολογικούς καλλιεργητές, και τους είπε να πάνε να δουν αν αυτά που έχουν αγοράσει μπορούν να δικαιολογηθούν και δεν έχουν “χημεία” μέσα. Αν έχουν “χημεία” μέσα τότε πρέπει να ζητηθούν ως αχρεωστήτως καταβληθείσες οι επιδοτήσεις που δόθηκαν στους ανθρώπους αυτούς» πρόσθεσε ο Τάσος Τέλλογλου.

10:25 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

