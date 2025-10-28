Γλυφάδα: Άστεγος χτύπησε 70χρονη με πέτρα – Ο 38χρονος είχε αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρεία

Η 70χρονη γυναίκα που δέχθηκε άγρια επίθεση στη Μαρίνα της Γλυφάδας, δίνει μάχη για τη ζωή της.

Ήταν γύρω στις 8 το πρωί της περασμένης Παρασκευής, όταν ένας 38χρονος άστεγος, την χτύπησε αιφνιδιαστικά στο κεφάλι με μια πέτρα.

Η γυναίκα κατέρρευσε στο έδαφος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ασκληπιείο της Βούλας. Στη συνέχεια διακομίστηκε στη γενική κλινική «Ιώνιο Θεραπευτήριο», όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ο 38χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άστεγο που αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα. Μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού.