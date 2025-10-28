Κατερίνα Καινούργιου: «Ανυπομονώ να γίνω μανούλα – Είναι πολύ ωραίο να καμαρώνεις το παιδάκι σου στις εθνικές γιορτές»

Η Κατερίνα Καινούργιου με αφορμή τις εικόνες από τους μικρούς μαθητές της 28ης Οκτωβρίου δήλωσε «ένα πράγμα για το οποίο ανυπομονώ όταν γίνω μανούλα και είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι το να καμαρώνεις το παιδάκι σου όταν λέει το ποίημα στις εθνικές εορτές. Νομίζω είναι μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή».

Στη συνέχεια, παρατηρώντας την κόρη του σεφ, Πέτρου Συρίγου, η οποία βρέθηκε στο πλατό της πίσω από τις κάμερες, η Κατερίνα Καινούργιου ανέφερε: «Συγγνώμη, δεν θέλω να τη δείξετε γιατί δεν θέλει ο Πέτρος αλλά εμένα τόση ώρα, έχει κλέψει το μάτι μου και την παράσταση η κόρη του Πέτρου, η οποία είναι μια κούκλα, είναι πανέμορφη. Πέτρο να σου ζήσει, είναι φανταστική, πολύ συγκινήθηκα», είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

