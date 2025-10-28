Η μίνι σειρά που πρέπει όλοι να παρακολουθήσουν με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Ελένη Φλισκουνάκη

Media

ταινία
Φωτογραφία: Unsplash.com

Κάθε χρόνο την 28η Οκτωβρίου παρακολουθούμε σπουδαίες ελληνικές ταινίες, οι οποίες γυρίστηκαν την χρυσή εποχή του κινηματογράφου στη χώρα μας, και αφορούν το έπος του ’40, την Κατοχή και την αντίσταση των προγόνων μας. Αν όμως φέτος θέλετε να δείτε και κάτι νέο, πιο φρέσκο, με καταξιωμένους ηθοποιούς της δικής μας εποχής και είστε διατεθειμένοι να αφιερώσετε λίγο παραπάνω χρόνο, στο Ertflix υπάρχει η λύση.

Η ταινία που θα σας αφήσει με το στόμα ανοιχτό και θα σας συγκινήσει βρίσκεται στο Netflix και διαρκεί λιγότερο από 2 ώρες

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Το 2021 η ΕΡΤ παρουσίασε στο κοινό της τέσσερις συνολικά μίνι σειρές, οι οποίες βασίζονται σε σπουδαία λογοτεχνικά έργα. Ανάμεσά τους και οι «Κρίσιμες Στιγμές», διήγημα της Γαλάτειας Καζαντζάκη, που μπορείτε να παρακολουθήσετε στο Ertflix.

Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους είχαν η Τάνια Τρύπη και ο Άκης Σακελλαρίου, ενώ τη σκηνοθεσία ο αείμνηστος Μανούσος Μανουσάκης. Οι δύο καταξιωμένοι ηθοποιοί υποδύονται την Ντόρα και τον Δημήτρη Καλλιγέρη, ένα ζευγάρι κλειστό, αλλά πολύ αγαπημένο.

Κρίσιμες Στιγμές

Ο Δημήτρης Καλλιγέρης είναι ακαδημαϊκός και όταν οι Γερμανοί καταλαμβάνουν την Ελλάδα, αποφασίζει να αφοσιώσει την ζωή του στην πατρίδα και να παλέψει όπως μπορεί για την απελευθέρωση της χώρας του.

Στη μίνι σειρά της ΕΡΤ, η οποία αποτελείται από συνολικά τέσσερα επεισόδια, βλέπουμε με συγκινητικό τρόπο το πώς κάποιοι έδωσαν ακόμα και τη ζωή τους για τη χώρα.

Την κρίσιμη στιγμή, ο Δημήτρης Καλλιγέρης και άλλος απλός κόσμος, αποφάσισαν να παλέψουν, ενώ άλλοι ήταν έτοιμοι να κάνουν ό,τι μπορούν για το προσωπικό τους όφελος.

Κρίσιμες Στιγμές

«Όλη μου την ζωή την αφιέρωσα στο να διδάσκω τη μαγεία των μαθηματικών. Τώρα, προς το τέλος, την αφιερώνω στην πατρίδα και είμαι περήφανος γι’ αυτό. Το ίδιο περήφανοι πρέπει να είστε και εσείς», λέει κάποια στιγμή ο Δημήτρης Καλλιγέρης στους συγκρατούμενούς του, μία φράση που αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο το πνεύμα των ανθρώπων που την περίοδο της Κατοχής δεν σταμάτησαν να μάχονται για την ελευθερία της χώρας.

Οι «Κρίσιμες Στιγμές» είναι μία εξαιρετική σειρά, στην οποία αξίζει να δώσετε μία ευκαιρία και να την παρακολουθήσετε.

