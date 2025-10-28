HOTΕΛ ΕΛVIRA: Τα νοθευμένα ποτά του Παντελή φέρνουν μπελάδες

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Τα νοθευμένα ποτά του Παντελή φέρνουν μπελάδες

Οι ναυαγοί αναζητούν τρόπους να επιβιώσουν στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς HOTΕΛ ΕΛVIRA, απόψε στις 21:00 στο MEGA.

Την ώρα που η ομάδα του ξενοδοχείου ανακαλύπτει τα νοθευμένα ποτά του Παντελή, ο Θεμιστοκλής πασχίζει να συνεννοηθεί με την Αγγλίδα influencer που τον έχει ερωτευτεί παράφορα.

Τι θα δούμε απόψε στο HOTΕΛ ΕΛVIRA!

Επεισόδιο 12 – «SOS» (Β) (Τρίτη 28 Οκτωβρίου):

Την ώρα που ο Θεμιστοκλής, απελπισμένος, φτάνει στο σημείο να φωνάξει τη Λαμπρινή για να του μεταφράσει όσα του λέει η ερωτοχτυπημένη Αγγλίδα blogger, οι ναυαγοί προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανή την Ντίνα που έχει πάθει προσωρινή αμνησία και έχει γίνει ντροπαλή και λιγομίλητη, σωστή φιλόσοφος.

Προσπαθούν όμως και να επιβιώσουν, δηλαδή να φάνε, να χτίσουν μια καλύβα, να κάνουν σήματα καπνού, και να στείλουν μήνυμα σε μπουκάλι. Κατά την εξερεύνηση του νησιού, βρίσκουν κάπου κρυμμένα κιβώτια με μπουκάλια με αλκοόλ.

Πίνουν για να ξεδιψάσουν και γίνονται φέσι, χωρίς να ξέρουν ότι πρόκειται για λαθραίο εμπόρευμα με νοθευμένα ποτά που εμπορεύεται ο Παντελής από έναν «συνεργάτη» του…

 Γκεστ επεισοδίου: Τόνια Σωτηροπούλου, Γιάννης Σπαλιάρας, Χάρης Μπούσουλας

Δείτε το τρέιλερ

Πρωταγωνιστούν: Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.

Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη

Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Delegate producers: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος  Βασιλειάδης

Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε

Ενδυματολόγος: Ελίνα Μαντζάκου

Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης

Εκτέλεση παραγωγής: FEELGOOD Productions 

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA

