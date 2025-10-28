Γάζα: Το πτώμα που παρέδωσε η Χαμάς δεν ανήκει σε κανέναν από τους 13 Ισραηλινούς ομήρους

Η Ισραηλινή Αρχή Ραδιοτηλεόρασης ανέφερε ότι το πτώμα που παρέδωσε χθες η Χαμάς δεν ανήκει σε κανέναν από τους 13 Ισραηλινούς ομήρους που εξακολουθούν να βρίσκονται στη Γάζα, όπως μεταδίδει το Al Jazeera.

Ανέφερε ότι η διαδικασία ταυτοποίησης του πτώματος που επιστράφηκε χθες το βράδυ στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής στο Τελ Αβίβ έχει ολοκληρωθεί και υποδηλώνει ότι τα λείψανα ανήκουν σε πτώμα που έχει ήδη μεταφερθεί για ταφή στο Ισραήλ.

Σημειώνεται ότι το Ισραήλ, που ελέγχει όλες τις προσβάσεις στον θύλακα, επέτρεψε σε μια αιγυπτιακή αυτοκινητοπομπή να εισέλθει στη Λωρίδα της Γάζας αυτό το Σαββατοκύριακο για να βοηθήσει στην έρευνα για τον εντοπισμό των σορών.

Οι ομάδες ερευνών εξοπλισμένες με εκσκαφείς πήραν άδεια από τις ισραηλινές αρχές να εισέλθουν «πέρα από την κίτρινη γραμμή, υπό την στενή επίβλεψη του ισραηλινού στρατού για να εντοπίσουν την τοποθεσία των ομήρων μας», δήλωσε η εκπρόσωπος της κυβέρνησης Σος Μπεντροσιάν.

Σε εικόνες που μαγνητοσκοπήθηκαν από την τηλεόραση του Γαλλικού Πρακτορείου AFPTV στη συνοικία αλ Τούφα, στην πόλη της Γάζας, εκσκαφείς και φορτηγά εργάζονταν ανάμεσα στα συντρίμμια, σε μια προσπάθεια να βρουν τα πτώματα.