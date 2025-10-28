Τζαμάικα: Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποιεί ότι ο τυφώνας Μελίσα θα είναι ο χειρότερος αυτού του αιώνα

Ο τυφώνας Μελίσα, που μπορεί να είναι ο ισχυρότερος στην ιστορία της Τζαμάικα και έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε αρκετούς ανθρώπους, πιθανόν να επηρεάσει άμεσα τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους, προειδοποίησε σήμερα ο Ερυθρός Σταυρός.

«Ωστόσο, αυτός ο αριθμός πιθανόν να είναι πολύ μικρότερος από την πραγματικότητα, καθώς οι επιπτώσεις του στον πληθυσμό θα περιλαμβάνουν προβλήματα σε βασικές υπηρεσίες, στις αγορές και φυσικά αποκλεισμούς δρόμων. Αυτό σημαίνει ότι ολόκληρος ο πληθυσμός θα μπορούσε να επηρεαστεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Νεσεφόρ Μγκέντι, επικεφαλής της αντιπροσωπείας στη Διεθνή Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) ανακοίνωσε ότι αναμένει σήμερα μια εικόνα καταστροφής στην Τζαμάικα καθώς ο Μελίσα αναμένεται να φτάσει στη στεριά συνοδευόμενος από ανέμους των οποίων η ταχύτητα ξεπερνάει τα 300 χλμ/ώρα, πλημμύρες και κατολισθήσεις. Ο Μελίσα είναι ο σφοδρότερος κυκλώνας που πλήττει το νησί αυτό τον αιώνα.

“Για την Τζαμάικα θα είναι ο κυκλώνας του αιώνα, με βεβαιότητα”, σχολίασε η ειδική του WMO στους τροπικούς κυκλώνες Αν-Κλερ Φοντάν σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.

Πηγή: ΑΠΕ

