Βίντεο: Η στιγμή που αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ μπαίνει στο μάτι του τυφώνα Μελίσα

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ δημοσίευσε βίντεο που δείχνει πώς φαίνεται από ένα αεροπλάνο της Hurricane Hunter καθώς μπήκε στο μάτι του τυφώνα Μελίσα τη Δευτέρα.

Το πλήρωμα πραγματοποίησε πολλαπλά περάσματα μέσα από την καταιγίδα για να συλλέξει μετεωρολογικά δεδομένα για το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων.

Δείτε το βίντεο:

Η Μελίσα παραμένει τυφώνας κατηγορίας 5 με ανέμους 270 χλμ/ώρα στις 2 π.μ. ET, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων. Ωστόσο, η ελάχιστη κεντρική πίεση της καταιγίδας έχει μειωθεί ελαφρώς, υποδεικνύοντας την πιθανότητα εντατικοποίησης τις επόμενες ώρες. Γενικά, όσο χαμηλότερη είναι η πίεση, τόσο ισχυρότερη είναι η καταιγίδα.