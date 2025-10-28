Μαριάννα Τουμασάτου: «Είχαν κάνει διαφήμιση – απάτη όταν είχα χάσει 35 κιλά – Νευρίασα πάρα πολύ»

Η Μαριάννα Τουμασάτου μίλησε στην εκπομπή Happy Day για τη σχέση της με τα social media. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως κάποιοι είχαν χρησιμοποιήσει το πρόσωπό της σε διαφήμιση που ισχυριζόταν ότι είχε χάσει 35 κιλά, κάτι που την «έβγαλε εκτός εαυτού».

«Έχουν κάνει διαφήμιση που είχα χάσει 35 κιλά» είπε χαρακτηριστικά. «Νευρίασα πάρα πολύ», συνέχισε, τονίζοντας πόσο επικίνδυνο είναι να πιστέψει κανείς τέτοιου είδους απάτες. Παράλληλα, η ίδια εξήγησε πως προσπάθησε να εντοπίσει τους υπεύθυνους της απάτης, αλλά «δεν είναι εύκολο να τους κυνηγήσεις γιατί δεν μπορείς να τους βρεις».

Τέλος, ανέφερε πως ακόμη και σήμερα λαμβάνει μηνύματα από ανθρώπους που ρωτούν αν η διαφήμιση είναι πραγματική και η ίδια τους απαντά ξεκάθαρα πως είναι απάτη.