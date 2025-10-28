Μαριάννα Τουμασάτου: «Είχαν κάνει διαφήμιση – απάτη όταν είχα χάσει 35 κιλά – Νευρίασα πάρα πολύ»

Enikos Newsroom

lifestyle

Μαριάννα Τουμασάτου
Πηγή: Instagram/mariannatoumasatou

Η Μαριάννα Τουμασάτου μίλησε στην εκπομπή Happy Day για τη σχέση της με τα social media. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως κάποιοι είχαν χρησιμοποιήσει το πρόσωπό της σε διαφήμιση που ισχυριζόταν ότι είχε χάσει 35 κιλά, κάτι που την «έβγαλε εκτός εαυτού».

«Έχουν κάνει διαφήμιση που είχα χάσει 35 κιλά» είπε χαρακτηριστικά. «Νευρίασα πάρα πολύ», συνέχισε, τονίζοντας πόσο επικίνδυνο είναι να πιστέψει κανείς τέτοιου είδους απάτες. Παράλληλα, η ίδια εξήγησε πως προσπάθησε να εντοπίσει τους υπεύθυνους της απάτης, αλλά «δεν είναι εύκολο να τους κυνηγήσεις γιατί δεν μπορείς να τους βρεις».

Τέλος, ανέφερε πως ακόμη και σήμερα λαμβάνει μηνύματα από ανθρώπους που ρωτούν αν η διαφήμιση είναι πραγματική και η ίδια τους απαντά ξεκάθαρα πως είναι απάτη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι μπορεί να συμβεί στο σώμα αν τρώτε ένα λουκάνικο την ημέρα

25χρονη έχασε εύκολα 7 κιλά με μια απλή αλλαγή στο πρωινό: «Μου παίρνει κυριολεκτικά πέντε λεπτά»

ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταβολή 54,3 εκατ. ευρώ σε 42.522 δικαιούχους για ζωοτροφές και ζημιές από Daniel – Οι πληρωμές που εκκρεμούν

IRIS: Παράταση ενός μήνα για την εφαρμογή του συστήματος πληρωμών

Επιστήμονες ζητούν απαγόρευση του μπέικον στα σούπερ μάρκετ λόγω χημικής ουσίας που συνδέεται με 50.000 περιπτώσεις καρκίνο...

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με δύο κουτάβια σε 15 δευτερόλεπτα
περισσότερα
03:20 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Ζόζεφιν: Το απρόβλεπτο στιγμιότυπο με τον Αντώνη Ρέμο στη Νότια Αφρική – «Μου έκλεψες την καρδιά»

Η Ζόζεφιν μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram μαγικά στιγμιότυπα από το ταξίδι της ...
02:35 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Κέλλυ Βρανάκη: «Θα μπορούσα να συμμετέχω σε μία πρωινή εκπομπή»

Η Κέλλυ Βρανάκη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και στον Ξενοφώντα Σκιντζή απ...
01:20 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Δημήτρης Μηλιόγλου: «Ό,τι κι αν κάνει η Καραβάτου για μένα είναι άξιο για βραβείο ΕΜΜΥ»

Ο Δημήτρης Μηλιόγλου μίλησε στην κάμερα της «Super Κατερίνα» σχολιάζοντας πρόσωπα της επικαιρό...
22:51 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Ψάχνω κινητό και όλες αυτές τις “κατινιές” τις κάνω, δεν μασάω»

Στην κάμερα της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου έκανε δηλώσεις η Ζενεβιέβ Μαζαρί. Η creativ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς