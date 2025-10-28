Σέρρες: Το δυνατό φινάλε της σειράς έρχεται απόψε στις 22:30 στον ΑΝΤ1

Σέρρες: Το δυνατό φινάλε της σειράς έρχεται απόψε στις 22:30 στον ΑΝΤ1

Η πολυσυζητημένη σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη “Σέρρες” ολοκληρώνει απόψε τον β’ κύκλο της.

Λένε πως κάποια στιγμή όλοι φεύγουν. Άλλοι για άλλες πόλεις, άλλοι για άλλες ζωές, κι άλλοι απλώς για να βρουν λίγο χώρο να ανασάνουν. Όμως, ακόμα κι αν όλοι χαθούν, η αγάπη θα βρει τον τρόπο να μείνει. 

Ίσως λίγο πεισματάρικα, ίσως λίγο αδέξια, αλλά είναι πάντα εκεί, πάντα δίπλα μας. Κρύβεται σε μια αγκαλιά που καθυστέρησε, σε ένα «σ’ αγαπώ» που ειπώθηκε μισό, σ’ ένα μήνυμα που δεν στάλθηκε ή σε εκείνο το τηλέφωνο που δεν πρόλαβε να γίνει.

Εδώ, είμαστε λοιπόν, στη στιγμή του «αντίο». Και αυτή η σκηνή του αποχωρισμού έχει σαν σκηνικό τους δρόμους των Σερρών, ένα χαμόγελο και μια καρδιά που συνεχίζει να θυμάται.

Κάπως έτσι, φτάσαμε στο τέλος. Και τώρα; Τι μένει, άραγε, από αυτή τη διαδρομή; Αυτό που μένει είναι η βεβαιότητα ότι όλοι αξίζουμε να ζήσουμε σε έναν κόσμο που δεν ψάχνει το τέλειο, σε έναν κόσμο που αρκεί να μπορεί να γελάει, να συγκινείται, να αποδέχεται, να συγχωρεί και να αγαπάει…

 ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:30  – ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ “Σέρρες”

Ο Άγγελος φεύγει, ο Οδυσσέας μένει. Μόνος στο καφέ, μόνος και στο κρεβάτι. Με μια ερωτική εξομολόγηση που δεν κατάφερε να σταματήσει την αποχώρηση, αλλά τουλάχιστον ειπώθηκε.

Και όσο η Χρύσα στέκεται στο πλευρό του με τον μοναδικό της τρόπο, ο Λευτέρης είναι πιο περήφανος από ποτέ για τον γιο του και όσα έχει καταφέρει.

Και αν και η θεία Σταματίνα είναι πιο ήσυχη από ποτέ, με τον τρόπο της αποδεικνύει για άλλη μια φορά πως οι θείες, μπορεί να μην ξέρουν τι λένε, αλλά πάντα είναι εκεί όταν χρειάζεσαι έναν παράλογο άνθρωπο να σε ταρακουνήσει.

Το καλοκαίρι μπορεί να φεύγει, αλλά η αγάπη πάντα βρίσκει τον τρόπο να μένει.

 Δείτε το τρέιλερ

12:16 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

