Χατζηδάκης: Ο πατέρας του είχε τραυματιστεί στο ελληνοαλβανικό μέτωπο – «Κατακλύζομαι από συγκίνηση και περηφάνια»

Την ιστορία του πατέρα του, Γιάννη Χατζηδάκη, που τραυματίσθηκε σοβαρά στο ελληνοαλβανικό μέτωπο, παραθέτει σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

«Η μεγάλη εθνική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου έχει στην οικογένειά μας ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Με παραπέμπει πάντοτε στις ιστορίες που άκουγα από τον πατέρα μου, Γιάννη Χατζηδάκη, ο οποίος ως αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού πολέμησε στη Βόρειο Ήπειρο, τραυματίστηκε και έχασε το ένα του μάτι τον Μάρτιο του 1941», ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Και συνέχισε: «Θυμάμαι να μου διηγείται για τη λεβεντιά, τον ηρωισμό και την αντοχή των Ελλήνων αξιωματικών και φαντάρων. Για τον συμπολεμιστή του Γιάννη Κάββαλο που τον κουβάλησε στους ώμους του για χιλιόμετρα ως το ορεινό χειρουργείο. Για τη συγκινητική υποδοχή των τραυματιών στην Αθήνα».

«Κάθε 28η Οκτωβρίου κατακλύζομαι από συγκίνηση και περηφάνια. Διότι σκέφτομαι τον πατέρα μου, αλλά κι όλους αυτούς τους ανθρώπους που πολέμησαν μαζί και έκαναν το καθήκον τους απέναντι στην πατρίδα. Κι αυτό είναι, τελικά, το μεγαλύτερο μάθημα που μας έδωσαν: να πιστεύουμε στις δυνάμεις μας και να δίνουμε τις μάχες ενωμένοι. Όταν το κάνουμε αυτό, μπορούμε να πετύχουμε ακόμα και τους στόχους που φαίνονται ακατόρθωτοι!», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

«Ζήτω το Έθνος των Ελλήνων!», κατέληξε στην ανάρτησή του ο Κωστής Χατζηδάκης.

10:31 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

