28η Οκτωβρίου: Ολοκληρώθηκε η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα – Δείτε φωτογραφίες

Enikos Newsroom

κοινωνία

μαθητική παρέλαση στην Αθήνα

Ολοκληρώθηκε η μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας, για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Αντιπροσωπευτικά τμήματα μαθητών και μαθητριών από όλα τα σχολεία του δήμου Αθηναίων παρήλασαν στο κέντρο της πόλης, περνώντας μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και το ελληνικό Κοινοβούλιο, συνοδεία της φιλαρμονικής ορχήστρας του δήμου Αθηναίων.

Την παρέλαση παρακολούθησε πλήθος κόσμου, καθώς επίσης και εκπρόσωποι της πολιτικής, θρησκευτικής, στρατιωτικής και πολιτειακής ηγεσίας του τόπου.

Επιπλέον, στην παρέλαση συμμετείχαν η ομάδα των Special Olympics, το Λύκειο Ελληνίδων, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων.

Η κυκλοφορία στους δρόμους του κέντρου της πόλης αποκαθίσταται σταδιακά.

