28η Οκτωβρίου – Ηράκλειο: Υψώθηκε σημαία των 1.440 τετραγωνικών μέτρων

Όπως κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια, έτσι και φέτος στο λιμάνι του Ηρακλείου ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, υψώθηκε η ελληνική σημαία των 1440 τετραγωνικών μέτρων. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της οικογένειας Καλαθάκη, που με τον τρόπο αυτό θέλουν να συμμετέχουν στον εορτασμό της ημέρας, τιμώντας «τις αξίες της πατρίδας μας».

Πρόκειται για μια γαλανόλευκη με διαστάσεις 32Χ45 τετραγωνικά μέτρα που υψώθηκε και φέτος με τη βοήθεια γερανού και υπό τους ήχους του εθνικού ύμνου.

«Είναι ένας τρόπος να τιμήσουμε όσους χάθηκαν για την πατρίδα και να υπενθυμίσουμε σε όλους, ότι τη θυσία τους και τις αξίες τους δεν πρέπει να τις ξεχνάμε» ανάφερε εκ μέρους της οικογένειας η Ιάσμη Καλαθάκη.

Το μέγεθος της σημαίας είναι τέτοιο που την καθιστά ορατή από αρκετά σημεία της πόλης του Ηρακλείου.

