Κρήτη: Σήμερα η κηδεία του 52χρονου που δολοφονήθηκε στο Έλος Κισσάμου – Φόβοι για βεντέτα

Στις 3 το μεσημέρι συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον 52χρονο που έπεσε νεκρός στη Γιορτή του Κάστανου στο Έλος της Κισσάμου στην Κρήτη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου στα Πλοκαμιανά Κισσάμου.

Παράλληλα, ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών Χανίων αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα Τρίτη (28/10) ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 52χρονου. Ο 23χρονος παραδόθηκε αυτοβούλως στις Αρχές το μεσημέρι της Δευτέρας, συνοδευόμενος από τον συνήγορό του, και κρατείται στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων.

Ο 23χρονος δράστης παραμένει κρατούμενος στην Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων, ενώ όπως αναφέρει το neakriti.gr επικρατεί έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο πράξεων αντεκδίκησης. Για τον λόγο αυτό, η μεταγωγή του σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο θα πραγματοποιηθεί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Το φονικό όπλο, ένα πιστόλι μικρού διαμετρήματος, βρέθηκε πεταμένο σε χωράφι στο Ελαφονήσι, αρκετά μακριά από το σημείο του εγκλήματος.