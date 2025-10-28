Κένυα: Συντριβή μικρού αεροσκάφους με 12 επιβαίνοντες

Ένα μικρό αεροσκάφος με 12 επιβαίνοντες συνετρίβη σήμερα στην Κένυα, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας (KCAA), χωρίς να δίνει λεπτομέρειες για θύματα.

Το αεροπλάνο εκτελούσε πτήση από την παραθαλάσσια πόλη Ντιάνι προς θέρετρο στο Εθνικό Πάρκο Μασάι-Μάρα, όταν συνετρίβη γύρω στις 5:30 π.μ. (τοπική ώρα, 7:30 ώρα Ελλάδας).

«Το αεροπλάνο μετέφερε 12 άτομα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της στο Χ η KCAA, χωρίς να παρέχει περαιτέρω λεπτομέρειες. Υπηρεσίες της κυβέρνησης έχουν μεταβεί στο σημείο για να εξακριβώσουν τα αίτια της συντριβής, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Τα δυστυχήματα με μικρά αεροσκάφη είναι συχνά σε αυτή τη χώρα της Ανατολικής Αφρικής.