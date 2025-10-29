Ελένη Μενεγάκη: Τα ξεχωριστά γενέθλια στα Τζουμέρκα – «Δεν μετράω πλέον χρόνια μετράω στιγμές»

Ελένη Μενεγάκη
Η Ελένη Μενεγάκη γιόρτασε τα φετινά της γενέθλια μακριά από την Αθήνα, επιλέγοντας ένα ταξίδι στην Ήπειρο.

Με αφορμή τη ξεχωριστή αυτή ημέρα, η παρουσιάστρια θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τα Τζουμέρκα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τη ζωή και τα όσα έχει ζήσει μέχρι σήμερα.

«Δεν μετράω πλέον χρόνια, μετράω στιγμές! Με ευγνωμοσύνη για όσα έζησα και προσμονή για όσα έρχονται! Υ.Γ. Εμείς γιορτάζουμε ταξιδεύοντας στην Ήπειρο, εδώ είμαστε στα Τζουμέρκα», έγραψε η Ελένη Μενεγάκη στη λεζάντα της ανάρτησης.

 

