Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η Ασπασία «θάβει» το όνειρό της και η Μαγδαληνή βλέπει έναν διαφορετικό Οδυσσέα

Νάντια Ρηγάτου

Media

Καταιγιστικές εξελίξεις έρχονται απόψε στις 22:30 στο νέο επεισόδιο της αισθηματικής σειράς του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι».

Η Μελισσάνθη αντιμετωπίζει το προξενιό του Άγγελου, η Ιουλία προσπαθεί να βοηθήσει τον Φωκά, η Ασπασία σταματάει το τραγούδι, η Πολυξένη προετοιμάζεται για τις εξετάσεις στο Εθνικό Θέατρο και η Μαγδαληνή έρχεται αντιμέτωπη με τη βίαιη πλευρά του Οδυσσέα.

Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι” ξετυλίγει το νήμα της ζωής πέντε αδελφών που μεγάλωσαν σε έναν τόπο όπου ο χρόνος κυλούσε παράλληλα με τα νερά του ποταμού, γεμάτος όνειρα και προσμονή.

Η Μελισσάνθη, η Ιουλία, η Ασπασία, η Πολυξένη και η Μαγδαληνή αποχωρίζονται τη θαλπωρή της μητέρας τους, Θεοδώρας, και φεύγουν από το πατρικό τους, οδηγούμενες από τη λαχτάρα να αγγίξουν τη ζωή πέρα από τον ορίζοντα.

Όμως, η μοίρα δεν παύει να υφαίνει το δικό της σχέδιο: έρωτες που φλογίζουν, πάθη που καίνε και μυστικά που στοιχειώνουν ανατρέπουν οτιδήποτε έχουν φανταστεί. Μακριά από τη γαλήνη του χωριού, οι αδελφές βαδίζουν σε μονοπάτια γεμάτα συγκρούσεις, θυσίες και ανατροπές.

Και κάπου εκεί, το σπίτι δίπλα στο ποτάμι παραμένει μια σιωπηλή μαρτυρία των παιδικών τους ονείρων, περιμένοντας τη στιγμή που θα τις φέρει ξανά κοντά, αντιμέτωπες με το παρελθόν και τις επιλογές τους.

Τι θα δούμε απόψε στις 22:30

 11ο Επεισόδιο

Ο Απόστολος προξενεύει τη νεαρή Νταίζη, στον Άγγελο, ενώ η Χλόη καταλήγει στο νοσοκομείο. Ο Κίμωνας διακόπτει τη συνεργασία του με το γραφείο του Φωκά, πράγμα που κάνει την Ιουλία, να πάρει την κατάσταση στα χέρια της.

Η παραίτηση της Ασπασίας, όσο και αν χαροποιεί τον Σταύρο, καταθλίβει την ίδια και το βράδυ το σκάει στα κρυφά από το σπίτι.

Επιστρέφοντας στο μπουλούκι, η Πολυξένη αποφασίζει, να ακούσει τη συμβουλή της Μάρθας και να δώσει εξετάσεις για το Εθνικό, για  να έχει εφόδια για την ανέλιξή της. Ένα τυχαίο περιστατικό αποκαλύπτει στη Μαγδαληνή τη βίαιη πλευρά του Οδυσσέα.

 Δείτε εδώ τα sneak peeks του αποψινού επεισοδίου:

Φωκάς, Ευανθία, Κυριάκος… 

Σταύρος ψάχνει Ασπασία… 

Δείτε εδώ το trailer:

