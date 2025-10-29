ΗΠΑ: Στη μείωση των επιτοκίων κατά 0,25% προχώρησε η FED

Σήφης Γαρυφαλάκης

οικονομία

Αν και διχασμένη, η ομοσπονδιακή τράπεζα (FED), στις ΗΠΑ, μείωσε σήμερα τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο της μονάδας και ανακοίνωσε ότι θα ξαναρχίσει τις αγορές αμερικανικών κρατικών τίτλων καθώς στις χρηματαγορές υπάρχουν ενδείξεις περί περιορισμένης ρευστότητας, κάτι που η αμερικανική κεντρική τράπεζα έχει δεσμευτεί να αποφύγει.

Η μείωση των επιτοκίων αποφασίστηκε παρά τα περιορισμένα δεδομένα που διαθέτει η Fed λόγω της «παράλυσης» του ομοσπονδιακού κράτους εδώ και έναν μήνα. Δύο από τα 12 μέλη του διοικητικού συμβουλίου διαφώνησαν: ο Στίβεν Μίραν επειδή ζητούσε μεγαλύτερη μείωση του επιτοκίου και ο Τζέφρι Σμιτ που, επικαλούμενος τον πληθωρισμό, ήθελε να παραμείνει το επιτόκιο σταθερό στα σημερινά επίπεδα.

Με ψήφους 10 έναντι 2, το επιτόκιο διαμορφώνεται πλέον στο 3,75-4%. Η απόφαση ήταν αναμενόμενη από τους επενδυτές, που θεωρούσαν ότι η Fed θα προχωρούσε στη μείωση των επιτοκίων για να αντισταθμίσει τυχόν περαιτέρω υποχώρηση στην αγορά εργασίας.

Ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ θα δώσει συνέντευξη Τύπου αργότερα για να συζητήσει τα αποτελέσματα της συνεδρίασης και να παρουσιάσει τις δικές του απόψεις για την οικονομία.

Ο πληθωρισμός δεν έχει αυξηθεί τόσο όσο αναμενόταν λόγω των νέων δασμών που έχει επιβάλει η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο ανέβηκε από το 2,3% τον Απρίλιο στο 2,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία. Ο στόχος της Fed είναι να μειώσει τον πληθωρισμό στο 2%.

