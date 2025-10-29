Ιταλία: Νεκρός 85χρονος οδηγός αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο – 12 μαθητές τραυματίστηκαν

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή Τρεβίζο της Ιταλίας, όταν ένα λεωφορείο που μετέφερε περίπου 50 μαθητές συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, ο 85χρονος Germano De Luca, σκοτώθηκε εξαιτίας της σύγκρουσης. Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa, 12 μαθητές τραυματίστηκαν.

Ο Germano De Luca δεν είχε δίπλωμα οδήγησης -το οποίο είχε ανασταλεί και όχι λήξει, όπως είχε αρχικά αναφερθεί- και βρισκόταν υπό επιτήρηση, με τον ρόλο αυτό να ασκεί ο Giacomo De Luca, δήμαρχος της Fregona.

Bus di studenti contro un’auto, Germano De Luca morto a 85 anni. Il conducente del suv aveva la patente scaduta: mancavano i requisiti per il rinnovo https://t.co/1sWZ8RTHVm — Leggo (@leggoit) October 29, 2025



Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο οδηγός του λεωφορείου, 40 ετών, κατάφερε να σώσει τους μαθητές βοηθώντας τους να βγουν από το όχημα.

Σύμφωνα με τις αρχές, το ατύχημα συνέβη έπειτα από μια απότομη στροφή, όπου το αυτοκίνητο πέρασε στη λωρίδα της αντίθετης κυκλοφορίας, προκαλώντας τη σύγκρουση.

Tragedia a Oderzo: Germano De Luca, 85 anni di Fregona, muore nello schianto contro un bus di studenti. L’anziano guidava senza patente. #Veneto #Treviso #Cronaca #Inevidenza https://t.co/oUyMmoP2T9 — Nordest24 (@nordest24) October 29, 2025



Και τα δύο οχήματα κατέληξαν εκτός δρόμου. Το λεωφορείο έπεσε σε χαντάκι δίπλα στον δρόμο, αλλά ο οδηγός κατάφερε να κρατήσει τον έλεγχο και να σώσει τους επιβάτες.

«Κάποιος φώναζε να ανοίξουμε το παράθυρο, να σπάσουμε το παράθυρο για να βγούμε. Το λεωφορείο έπεσε στο χαντάκι και χτύπησα σε ένα κάθισμα», είπε μια μαθήτρια.

Μια άλλη μαθήτρια είπε ότι βγήκαν «ένας-ένας από την οροφή του οχήματος».

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, αρκετά ασθενοφόρα και ένα ελικόπτερο.