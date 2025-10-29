Συγκλονιστικό βίντεο: Χιονοστιβάδα στο Νεπάλ «καταπίνει» καταυλισμό ορειβατών – Τρόμος στα 4.100 μέτρα

Enikos Newsroom

διεθνή

Συγκλονιστικό βίντεο: Χιονοστιβάδα στο Νεπάλ «καταπίνει» καταυλισμό ορειβατών – Τρόμος στα 4.100 μέτρα
Πηγή: Χ

Μια τεράστια χιονοστιβάδα κατέβηκε με δύναμη από την κορυφή του Annapurna I στο Νεπάλ, προκαλώντας σοκ και πανικό στους ορειβάτες και οδηγούς που βρίσκονταν στον καταυλισμό βάσης.

Η τεράστια μάζα χιονιού αποκολλήθηκε στο Myagdi District, στέλνοντας μια ισχυρή ριπή αέρα και πάγου που «κατάπιε» ολοκληρωτικά τον βόρειο καταυλισμό, σε ύψος περίπου 4.100 μέτρων.


Σύμφωνα με την Daily Mail, παρά τη δραματική σκηνή, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

19:52 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

