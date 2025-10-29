Συγκλονιστικό βίντεο: Χιονοστιβάδα στο Νεπάλ «καταπίνει» καταυλισμό ορειβατών – Τρόμος στα 4.100 μέτρα

Μια τεράστια χιονοστιβάδα κατέβηκε με δύναμη από την κορυφή του Annapurna I στο Νεπάλ, προκαλώντας σοκ και πανικό στους ορειβάτες και οδηγούς που βρίσκονταν στον καταυλισμό βάσης.

Η τεράστια μάζα χιονιού αποκολλήθηκε στο Myagdi District, στέλνοντας μια ισχυρή ριπή αέρα και πάγου που «κατάπιε» ολοκληρωτικά τον βόρειο καταυλισμό, σε ύψος περίπου 4.100 μέτρων.

Massive Avalanche Spotted at Annapurna North Base Camp in Nepal 🏔️❄️ pic.twitter.com/1PFwY4ilNw — Anayeza (@AnayezaKha78911) October 29, 2025



Σύμφωνα με την Daily Mail, παρά τη δραματική σκηνή, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.