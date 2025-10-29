Τυφώνας Μελίσα: Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στην Κούβα – Πάνω από 30 οι νεκροί σε χώρες της Καραϊβικής

Έχοντας αφήσει τουλάχιστον 25 νεκρούς στην Αϊτή, ο τυφώνας Μελίσα προσγειώθηκε στην Κούβα, όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, παρά το ότι η ισχύς του είναι καταφανώς μειωμένη, στην κατηγορία 3 από την 5 που ήταν όταν προσγειώθηκε στην Τζαμάικα.

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 10 παιδιών, έχασαν τη ζωή τους και 10 αγνοούνται μετά την υπερχείλιση ποταμού στη νότια Αϊτή, σε νεότερο απολογισμό των αρχών, καθιστώντας τη φτωχή χώρα της Καραϊβικής αυτή που έχει πληγεί περισσότερο από τον κυκλώνα Μελίσα σε ό,τι αφορά τον απολογισμό των νεκρών.

Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο γενικός διευθυντής Πολιτικής Προστασίας της Αϊτής, ο Εμανουέλ Πιερ, τόνισε ότι οι έρευνες για τους αγνοούμενους συνεχίζονται στην παράκτια κοινότητα Πτι Γκοάβ. Ο ποταμός Λα Ντιγκ υπερχείλισε, παρασύροντας πολλά σπίτια στην παράκτια πόλη, σύμφωνα με κατοίκους. «Άνθρωποι σκοτώθηκαν, σπίτια παρασύρθηκαν», δήλωσε ένας κάτοικος, ο Στιβ Λουισέν.

Ο τυφώνας Μελίσα προκάλεσε πλημμύρες σε δρόμους και σπίτια και στην Κούβα την Τετάρτη, σύμφωνα με το πρακτορείο, παρά την υποβάθμισή του, ενώ μεγάλη ήταν και η καταστροφή στην Τζαμάικα.

Δημοσιογράφοι του AFP στην ανατολική πόλη Σαντιάγο ντε Κούβα ανέφεραν ότι δρόμοι και σπίτια πλημμύρισαν, ενώ τα συντρίμμια σκέπαζαν τους δρόμους της πόλης. Οι κουβανικές αρχές αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής έχουν μετακινηθεί από τα σπίτια τους 735.000 άτομα, ενώ ο πρόεδρος προειδοποιεί ότι θα είναι «πολύ δύσκολη νύχτα».

Hurricane Melissa made landfall in Cuba as a major category 3 storm with flooding being reported in Santiago de Cuba… pic.twitter.com/smzZhcmLDu — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 29, 2025

Στην Τζαμάικα, οι αρχές έχουν χαρακτηρίσει την χώρα «περιοχή καταστροφής» και έχουν κηρύξει κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC) ανέφερε ότι ο Melissa, τον οποίο χαρακτήρισε «εξαιρετικά επικίνδυνο τυφώνα», είχε εξασθενήσει σε καταιγίδα κατηγορίας 3 πριν φτάσει στην επαρχία Σαντιάγο ντε Κούβα, στη νότια ακτή του νησιού.

Another video right now from Cueto, Holguín Province, Cuba — just look at the water level. (Hurricane Melissa) pic.twitter.com/q6MYOSg9Tt — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 29, 2025

Χτύπησε εκεί με 195 χλμ. την ώρα, σύμφωνα με το NHC (Εθνικό Κέντρο Τυφώνων), αφού κυμάνθηκε μεταξύ κατηγορίας 3 και κατηγορίας 5, της υψηλότερης στην κλίμακα Saffir-Simpson. Οι κάτοικοι της Κούβας εγκατέλειψαν την ακτή καθώς πλησίαζε ο τυφώνας, με τις τοπικές αρχές να κηρύσσουν «κατάσταση συναγερμού» σε έξι ανατολικές επαρχίες.

Στην Αϊτή, ο ποταμός La Digue, στην παραθαλάσσια πόλη Petit-Goave, ξεχείλισε, παρασύροντας αρκετούς ανθρώπους. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, τον Bertrand Supreme, και τον γενικό διευθυντή ενός τοπικού νοσοκομείου, έχουν ανασυρθεί τουλάχιστον 30 πτώματα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνοούμενους.

Ο δήμαρχος της παραθαλάσσιας πόλης στο νότιο τμήμα της Αϊτής δήλωσε στο Associated Press ότι 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν ένας ποταμός ξεχείλισε και πλημμύρισε τα κοντινά σπίτια.

Δεκάδες σπίτια στο Petit-Goave κατέρρευσαν και οι άνθρωποι παρέμεναν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια μέχρι την Τετάρτη το πρωί, σύμφωνα με τον δήμαρχο Jean Bertrand Supreme.

«Είμαι συγκλονισμένος από την κατάσταση», είπε, καθώς παρακαλούσε την κυβέρνηση να βοηθήσει στη διάσωση των θυμάτων. Μόνο ένας αξιωματούχος της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της Αϊτής βρισκόταν στην περιοχή, ενώ οι κάτοικοι προσπαθούσαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους εν μέσω των ισχυρών πλημμυρών που προκάλεσε ο τυφώνας Μελίσα τις τελευταίες ημέρες.

Ο τυφώνας Μελίσα έπληξε την Τζαμάικα ως τυφώνας κατηγορίας 5 γύρω στο μεσημέρι της Τρίτης με ανέμους που έφταναν τα 295 χλμ/ώρα. Ήταν ο χειρότερος τυφώνας που έπληξε το νησί από τότε που άρχισαν να καταγράφονται μετεωρολογικά στοιχεία. Χρειάστηκαν ώρες για να διασχίσει την Τζαμάικα πριν αρχίσει να εξασθενεί και στη συνέχεια να ενταθεί ξανά.

Ο πρωθυπουργός της Τζαμάικας, Andrew Holness, κήρυξε το νησί «περιοχή καταστροφής» και οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια λόγω των συνεχιζόμενων πλημμυρών και του κινδύνου κατολισθήσεων.

Η Lisa Sangster, μια 30χρονη ειδικός επικοινωνίας στο Κίνγκστον, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το σπίτι της καταστράφηκε από την καταιγίδα. «Η αδελφή μου μού εξήγησε ότι τμήματα της στέγης μας είχαν αποκολληθεί και άλλα τμήματα είχαν καταρρεύσει και ολόκληρο το σπίτι είχε πλημμυρίσει.

«Από όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, έχει καταγραφεί τεράστια, πρωτοφανής καταστροφή υποδομών, περιουσιών, δρόμων, δικτύων επικοινωνιών και ηλεκτρικού ρεύματος», δήλωσε μέσω βιντεοκλήσης από το Κίνγκστον ο Ντένις Ζούλου, ο συντονιστής του ΟΗΕ για αρκετές χώρες της Καραϊβικής, συμπεριλαμβανομένης της Τζαμάικας.

«Άνθρωποι βρίσκονται σε καταφύγια σε όλη τη χώρα και αυτή τη στιγμή, οι προκαταρκτικές μας εκτιμήσεις δείχνουν ότι η χώρα έχει καταστραφεί σε επίπεδο που δεν έχουμε ξαναδεί», πρόσθεσε, επικαλούμενος μια αρχική εκτίμηση για ένα εκατομμύριο ανθρώπους που έχουν πληγεί.

Σύμφωνα με τους μέχρι τώρα απολογισμούς, ο κυκλώνας συνολικά έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 30 ανθρώπων στην Τζαμάικα, τη Δομινικανή Δημοκρατία, τον Παναμά και την Αϊτή.

Οι ζημιές στην Τζαμάικα

Η έκταση των ζημιών που προκάλεσε η Μελίσα στην Τζαμάικα δεν είναι ακόμη σαφής. Μια ολοκληρωμένη εκτίμηση θα μπορούσε να διαρκέσει ημέρες, καθώς μεγάλο μέρος του νησιού ήταν ακόμη χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και τα δίκτυα επικοινωνιών έχουν υποστεί σοβαρές διαταραχές.

Η βρετανική κυβέρνηση θα χορηγήσει 2,5 εκατομμύρια λίρες σε επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια για να στηρίξει την Τζαμάικα μετά τον τυφώνα Μελίσα, στην προσπάθειά της να ανακάμψει από την καταστροφή που προκάλεσε ο τυφώνας Μελίσα, ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Τα χρήματα θα διατεθούν για την άμεση ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με το πρακτορείο.