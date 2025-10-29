Σουδάν: Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν μαζικές σφαγές αμάχων από παραστρατιωτικούς – Το έδαφος έχει βαφτεί κόκκινο

Η πόλη Ελ Φάσερ στο δυτικό Σουδάν έχει μετατραπεί σε τόπο μαζικών σφαγών και ανείπωτης βίας, μετά την κατάληψή της από τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Οι εικόνες και οι μαρτυρίες που έρχονται στο φως αποκαλύπτουν σκηνές φρίκης, με αναφορές σε εθνοτικά κίνητρα πίσω από τις επιθέσεις και χιλιάδες νεκρούς αμάχους, αναφέρει ο Guardian.

Οι παραστρατιωτικοί, με οχήματα, καμήλες και πεζούς μαχητές, σάρωσαν την Τρίτη το τελευταίο οχυρό του σουδανικού στρατού στο Νταρφούρ, σκοτώνοντας και συλλαμβάνοντας εκατοντάδες ανθρώπους, μετέδωσε το Associated Press (AP).

Sudan 🇸🇩: RSF militants dominating the streets of El Fasher, riding around on camels and motorcycles like they have been doing since their Janjaweed days. For 22 years these fighters have been slaughtering the people of Darfur. pic.twitter.com/PjjigjAr5e — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) October 27, 2025



Οι RSF κατέλαβαν την πόλη Ελ Φάσερ, πρωτεύουσα της πολιτείας του Βόρειου Νταρφούρ, σε μια εξέλιξη που ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών χαρακτήρισε ως «τρομερή κλιμάκωση» της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με την The Globe and Mail, μέχρι το πρωί της Τρίτης, περισσότεροι από 2.000 άμαχοι πολίτες -κυρίως γυναίκες και παιδιά- είχαν σκοτωθεί από τις RSF μετά την κατάληψη της πολιορκημένης πόλης, σύμφωνα με συνασπισμό πολιτοφυλακών του Νταρφούρ που συνδέονται με τον στρατό του Σουδάν.

Σε βίντεο που δημοσίευσαν τοπικοί ακτιβιστές φαίνεται ένας μαχητής, γνωστός για εκτελέσεις αμάχων σε περιοχές υπό τον έλεγχο των RSF, να πυροβολεί ομάδα άοπλων πολιτών εξ επαφής, ενώ άλλο υλικό που μοιράστηκαν φιλοδημοκρατικοί ακτιβιστές δείχνει δεκάδες νεκρούς στο έδαφος, δίπλα σε καμένα οχήματα. Το συγκεκριμένο υλικό δεν έχει ακόμη επαληθευτεί.

🔴 The hot sand around the Sudanese city of El Fasher is stained red with the blood of more than 2,000 massacred civilians See how journalists used satellite imagery to reconstruct the scale of violence ⬇️https://t.co/4k6tHsVEfX pic.twitter.com/ZIOJx6v9uw — The Telegraph (@Telegraph) October 29, 2025



Σε ανακοίνωσή τους την Τρίτη, οι Κοινές Δυνάμεις -που συμμάχησαν με τον σουδανικό στρατό- κατηγόρησαν τις RSF ότι «εκτέλεσαν περισσότερους από 2.000 άοπλους πολίτες τις τελευταίες ημέρες».

Το Δίκτυο Γιατρών του Σουδάν, μια ιατρική οργάνωση που παρακολουθεί τον πόλεμο, ανακοίνωσε ότι μαχητές των RSF απήγαγαν πέντε εργαζόμενους στον τομέα της υγείας -τέσσερις γιατρούς, έναν φαρμακοποιό και μία νοσηλεύτρια- από την πόλη.

Η πτώση της Ελ Φάσερ στα χέρια των RSF έχει οδηγήσει σε μαζικές δολοφονίες, σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών εικόνων που εξέτασε το Ερευνητικό Ανθρωπιστικό Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Γέιλ (HRL).

Οι RSF πολιορκούσαν την πρωτεύουσα του Βόρειου Νταρφούρ για περισσότερο από ενάμιση χρόνο, σημειώνει το Al Jazeera, ενώ ο ηγέτης των Ενόπλων Δυνάμεων του Σουδάν, στρατηγός Άμπντελ Φατάχ αλ-Μπουρχάν, ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας την αποχώρηση των δυνάμεών του από το τελευταίο προπύργιο στην ευρύτερη περιοχή του Νταρφούρ, λόγω της «συστηματικής καταστροφής και της συστηματικής δολοφονίας αμάχων» από τις RSF.

Η δήλωση αυτή ήρθε μία ημέρα μετά την κατάληψη της κύριας στρατιωτικής βάσης του σουδανικού στρατού στην Ελ Φάσερ και την ανακήρυξη της «νίκης» από την RSF.

Στην έκθεσή του, το HRL αναφέρει ότι η πτώση της πόλης «οδήγησε σε χαοτικούς βομβαρδισμούς εκτεταμένων περιοχών της Ελ Φάσερ από τις Ένοπλες Δυνάμεις του Σουδάν, σε άγνωστο αριθμό νεκρών αμάχων από αμφότερες τις πλευρές και σε σχεδόν 15 μήνες συνθηκών λιμού επιπέδου IPC-5 σε ορισμένες περιοχές, λόγω της πολιορκίας της πόλης από τις RSF».

Το εργαστήριο κατέληξε στα συμπεράσματα αυτά αναλύοντας δορυφορικές εικόνες, δεδομένα ανοιχτών πηγών και στοιχεία απομακρυσμένης παρακολούθησης από τη Δευτέρα. Αν και το AP δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει με βεβαιότητα τι ήταν τα αντικείμενα στο έδαφος ή οι κοκκινωπές κηλίδες που διακρίνονται στο χώμα, το υλικό αυτό εγείρει νέες ανησυχίες για τη συμπεριφορά των RSF μετά την κατάληψη της Ελ Φάσερ.

«Η Ελ Φάσερ φαίνεται να βρίσκεται σε μια συστηματική και εκ προθέσεως διαδικασία εθνοκάθαρσης των αυτόχθονων μη αραβικών κοινοτήτων Φουρ, Ζαγουά και Μπέρτι, μέσω εξαναγκαστικού εκτοπισμού και συνοπτικών εκτελέσεων», ανέφερε το HRL.

Οι RSF κατηγορούνται εδώ και χρόνια για επιθέσεις εναντίον μη αραβικών πληθυσμών στο Νταρφούρ, ενώ το HRL, ανθρωπιστικές οργανώσεις και ειδικοί είχαν προειδοποιήσει ότι η πτώση της Ελ Φάσερ θα οδηγούσε σε μαζική βία και εκτοπισμούς.

Η έκθεση του HRL περιλαμβάνει εικόνες που, όπως εκτιμά, αποτελούν αποδείξεις παρουσίας ανθρώπινων σορών. Τα ευρήματα του εργαστηρίου φαίνεται να επιβεβαιώνουν άλλες αναφορές ανθρωπιστικών οργανώσεων που έκαναν λόγο για σκηνές χάους, δολοφονίες, συλλήψεις και επιθέσεις σε νοσοκομεία.

«Οι ενέργειες των RSF που παρουσιάζονται σε αυτή την έκθεση ενδέχεται να συνάδουν με εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και ενδέχεται να φτάνουν στο επίπεδο της γενοκτονίας», τόνισε το HRL.

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) ανέφερε ότι έλαβε αξιόπιστες αναφορές για θηριωδίες, όπως συνοπτικές εκτελέσεις, επιθέσεις σε αμάχους κατά μήκος οδών διαφυγής και εφόδους από σπίτι σε σπίτι. Επίσης, σημείωσε ότι υπήρξαν περιστατικά σεξουαλικής βίας, ιδιαίτερα εναντίον γυναικών και κοριτσιών στην πόλη.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης του ΟΗΕ εκτιμά ότι περισσότεροι από 26.000 άνθρωποι κατάφεραν να εγκαταλείψουν την πόλη, ενώ η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι πάνω από 4.200 άτομα έφτασαν σε καταυλισμούς στην πόλη Ταουίλα του Βόρειου Νταρφούρ τις τελευταίες δύο ημέρες.

Thousands of people have fled El Fasher, #Sudan, seeking safety from relentless attacks. Many arrived in Tawila, dehydrated, injured and traumatized. The UN and aid organizations are providing life-saving support. But the violence must stop❗ 🚨 We need a ceasefire now. pic.twitter.com/p43xgLkj9C — UN Humanitarian (@UNOCHA) October 29, 2025



Ο πόλεμος στο Σουδάν, ανάμεσα στις RSF και τις Ένοπλες Δυνάμεις του Σουδάν (SAF), ξέσπασε στις 15 Απριλίου 2023 και έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως, με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και πάνω από 12 εκατομμύρια εκτοπισμένους.

Παράλληλα, αυξάνονται οι φόβοι ότι η χώρα μπορεί να οδηγηθεί εκ νέου σε διάσπαση, περισσότερο από μία δεκαετία μετά τη δημιουργία του Νότιου Σουδάν.

Το Νταρφούρ αποτελεί προπύργιο των RSF, ενώ οι SAF εξακολουθούν να ελέγχουν την πρωτεύουσα Χαρτούμ καθώς και τις βόρειες και ανατολικές περιοχές της χώρας. Η προέλαση των RSF σημειώθηκε λίγο μετά τις συνομιλίες της περασμένης εβδομάδας από το μπλοκ των χωρών «Quad» -που αποτελείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα- οι οποίες παρουσίασαν έναν οδικό χάρτη για τον τερματισμό του πολέμου στο Σουδάν.