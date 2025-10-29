Τραγωδία στην Τουρκία: Βίντεο από την κατάρρευση του 7όροφου κτιρίου – Δύο αδέλφια ανασύρθηκαν νεκρά, αγωνία για τους γονείς τους

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην πόλη Γκέμπτζε της επαρχίας Κοτζαέλι, στην Τουρκία, όταν επταώροφο κτίριο κατέρρευσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, παρασύροντας στον θάνατο μέλη μίας οικογένειας και προκαλώντας πανικό στη γειτονιά.

Οι αρχές και τα σωστικά συνεργεία έσπευσαν αμέσως στο σημείο, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης. Το περιστατικό σημειώθηκε στη συνοικία Akse Sapağı, στο κέντρο της πόλης, κοντά σε περιοχή όπου βρίσκονται σε εξέλιξη έργα για την κατασκευή του μετρό.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, πέντε μέλη της ίδιας οικογένειας εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια της επταώροφης πολυκατοικίας «Arslan». Οι πυροσβέστες, η AFAD και οι ομάδες έρευνας και διάσωσης ξεκίνησαν αμέσως επιχείρηση για τον εντοπισμό τους. Σύμφωνα με τις αρχές, οι εγκλωβισμένοι ήταν ο Λεβέντ Μπιλίρ, η σύζυγός του Εμινέ Μπιλίρ και τα τρία τους παιδιά, Χαϊρουννίσα, Ντιλάρα και Μουχαμέντ Εμίρ Μπιλίρ.

Gebze'de 6 katlı daha 12 yıllık bir bina çökmüş. Aslında çökmemiş yan yatmış. Fotoğrafta eczane duvarları yok acaba kolonlar da mı kesildi veya yetersizdi ? İnsan kendine ve diğer insanların canına, malına bu kötülüğü niye yapar ? Açgözlü olduğu için..



Από τα συντρίμμια ανασύρθηκαν δύο σοροί (Χαϊρουννίσα και Μουχαμέντ), ενώ η 18χρονη Ντιλάρα βγήκε ζωντανή.

Οι προσπάθειες των διασωστών συνεχίζονται για τον εντοπισμό των γονέων τους, Εμινέ και Λεβέντ Μπιλίρ, οι οποίοι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Το βίντεο από κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε τη στιγμή της κατάρρευσης δείχνει το κτίριο να υποχωρεί ξαφνικά, με τους περαστικούς να τρέχουν έντρομοι για να σωθούν.

Gebze'de 6 katlı bina yıkılmış. Üstelik bu bina 2013 yılında yapılmış, eski de değil. 12 yıllık yeni bir bina durduk yere neden yıkılabilir ki? #gebze 🏗️

Kızımız sağ kurtulmuş çok şükür, anne baba için aramalar devam ediyor

pic.twitter.com/U66Bp6mMBR pic.twitter.com/Glv6CqLKT3 — Kıvırcık (@bisusrahime) October 29, 2025



Ο υφυπουργός Εσωτερικών, Μεχμέτ Ακτάς, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Δεν υπάρχει προς το παρόν καμία πληροφορία σχετικά με τη μητέρα και τον πατέρα. Οι συνάδελφοί μας διέσωσαν το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, τη Ντιλάρα, ζωντανή και σε συνείδηση, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η σορός του άλλου παιδιού, της Χαϊρουννίσα, έχει επίσης εντοπιστεί. Συνεπώς, έχουμε εντοπίσει και τα τρία παιδιά της οικογένειας, δύο από τα οποία, δυστυχώς, έχασαν τη ζωή τους. Και τα τρία παιδιά βρίσκονταν στο ίδιο δωμάτιο. Οι δύο σοροί και η κόρη μας, η Ντιλάρα, ήταν επίσης στο ίδιο δωμάτιο. Θέλουμε να βρούμε τη μητέρα και τον πατέρα ζωντανούς σύντομα, και δεν χάνουμε την ελπίδα μας. Σύμφωνα με τα τωρινά ευρήματα, στο κτίριο υπήρχαν πέντε άτομα. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι βρισκόταν κάποιος άλλος μέσα στο κτίριο. Διεξάγεται μια πολύ εντατική έρευνα εδώ. Ελπίζουμε να φτάσουμε σύντομα στη μητέρα και τον πατέρα».

AFAD, JAK, municipal and volunteer teams conduct search and rescue efforts in rubble of collapsed building in Gebze district of Türkiye's Kocaeli



Ο κυβερνήτης της περιοχής, σε νεότερη ενημέρωση, σημείωσε ότι εννέα κτίρια στην περιοχή έχουν εκκενωθεί και σφραγιστεί προληπτικά.

Vatandaşların "deprem vakti ne yapacağız?" korkusuyla yaşadığı ülkede, Gebze'de 6 katlı bir bina durduk yere çöktü.



«Αν και δεν εντοπίστηκε τίποτα στα κτίρια που εκκενώσαμε κατά τη διάρκεια των εργασιών, οκτώ κτίρια στην περιοχή του συμβάντος και ένα επιπλέον εκκενώθηκαν προληπτικά. Συνολικά έχουν εκκενωθεί εννέα κτίρια. Πρόκειται καθαρά για προληπτικό μέτρo – δεν έχει εντοπιστεί κάτι ανησυχητικό. Ελέγχουμε εάν χρειάζεται να εκκενωθούν και άλλα κτίρια. Όλοι οι φορείς και οι οργανισμοί μας βρίσκονται εδώ. Ο μοναδικός μας στόχος σήμερα είναι να προσεγγίσουμε τους συμπολίτες μας. Έχουμε επικεντρώσει όλη μας την ενέργεια, τη δύναμη και τις δυνατότητες στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Δεν υπάρχουν ακόμη απτά ευρήματα σχετικά με το περιστατικό. Οι τεχνικές έρευνες συνεχίζονται», είπε.

