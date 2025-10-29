Ρωσία: Ο Πούτιν ανακοίνωσε τη δοκιμή του υποβρύχιου drone «Poseidon» – Mπορεί να μεταφέρει πυρηνικές κεφαλές και «δεν υπάρχει τρόπος αναχαίτισής του»

Φωτογραφία: Reuters

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία προχώρησε σε δοκιμή ενός υποβρύχιου drone με πυρηνική ικανότητα, του «Poseidon», λίγες μέρες μετά την την επιτυχή τελική δοκιμή του νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ μεγάλου βεληνεκούς «Burevestnik».

«Χθες, πραγματοποιήσαμε μια ακόμη δοκιμή, αυτή τη φορά ενός άλλου πολλά υποσχόμενου συστήματος – του υποβρύχιου drone Poseidon», δήλωσε ο Πούτιν πίνοντας τσάι μαζί με Ρώσους στρατιώτες, τραυματίες από τον πόλεμο στην Ουκρανίας σε νοσοκομείο στη Μόσχα. «Δεν υπάρχει τρόπος αναχαίτισής του», υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, αυτό το όπλο έχει πυρηνική πρόωση, και μπορεί επίσης να μεταφέρει πυρηνικές κεφαλές.

Πηγή: Χ

Δεν υπάρχουν επαρκείς επιβεβαιωμένες λεπτομέρειες σχετικά με το Poseidon, αλλά ουσιαστικά πρόκειται για μια αυτόνομη τορπίλη με πυρηνική ικανότητα, ικανή να προκαλέσει ραδιενεργά κύματα στον ωκεανό, καθιστώντας παράκτιες πόλεις ακατοίκητες.


«Αυτή είναι μια τεράστια επιτυχία», είπε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι η ισχύς του Poseidon ξεπέρασε τον διηπειρωτικό πύραυλο Sarmat, γνωστό ως SS-X-29, ή απλώς Satan II.

«Η ισχύς του Poseidon υπερβαίνει σημαντικά την ισχύ ακόμη και του πιο υποσχόμενου διηπειρωτικού πυραύλου βεληνεκούς Sarmat», σημείωσε ο Ρώσος πρόεδρος.


Πριν λίγες μέρες η Μόσχα προχώρησε σε δοκιμή νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ που μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή, ονόματι Burevestnik. Ο πύραυλος διέσχισε απόσταση 14.000 χιλιομέτρων και βρισκόταν στον αέρα για περίπου 15 ώρες, σύμφωνα με τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι ο Burevestnik («Θαλασσοβάτης») είναι «αθέατος» στα σημερινά και μελλοντικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας, με σχεδόν απεριόριστο βεληνεκές και μη προβλέψιμη πορεία πτήσης.

Από την πρώτη ανακοίνωση για τα νέα οπλικά συστήματα Poseidon και Burevestnik το 2018, ο Πούτιν έχει χαρακτηρίσει την κατασκευή αυτών απάντηση στις κινήσεις των ΗΠΑ για την κατασκευή μιας ασπίδας αντιπυραυλικής άμυνας μετά την μονομερή αποχώρηση της Ουάσινγκτον το 2001 από τη Συνθήκη για τους Αντιβαλλιστικούς Πυραύλους του 1972 και για τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

