Ρόδος: Συνελήφθη 54χρονος για απόπειρα βιασμού Αμερικανίδας τουρίστριας – Έσπασε την πόρτα του δωματίου της

Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου οδηγείται αυτή την ώρα ένας 54χρονος Γάλλος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα βιασμού μίας 66χρονης Αμερικανίδας τουρίστριας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τρίτης (28/10) σε ξενοδοχείο του νησιού, όταν ο 54χρονος έσπασε την πόρτα του δωματίου, όπου διέμενε η 66χρονη. Ο άνδρας εισέβαλε στο δωμάτιό της και άρπαξε την γυναίκα με τα χέρια του, επιχειρώντας να την βιάσει.

Η 66χρονη τουρίστρια, σε κατάσταση σοκ, κάλεσε αμέσως το 100 και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, οι οποίοι εντόπισαν και συνέλαβαν τον 54χρονο, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.