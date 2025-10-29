Ρόδος: Συνελήφθη 54χρονος για απόπειρα βιασμού Αμερικανίδας τουρίστριας – Έσπασε την πόρτα του δωματίου της

Enikos Newsroom

κοινωνία

βιασμός

Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου οδηγείται αυτή την ώρα ένας 54χρονος Γάλλος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα βιασμού μίας 66χρονης Αμερικανίδας τουρίστριας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τρίτης (28/10) σε ξενοδοχείο του νησιού, όταν ο 54χρονος  έσπασε την πόρτα του δωματίου, όπου διέμενε η 66χρονη. Ο άνδρας εισέβαλε στο δωμάτιό της και άρπαξε την γυναίκα με τα χέρια του, επιχειρώντας να την βιάσει.

Η 66χρονη τουρίστρια, σε κατάσταση σοκ, κάλεσε αμέσως το 100 και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, οι οποίοι εντόπισαν και συνέλαβαν τον 54χρονο, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι είναι ο κανόνας «πέντε την ημέρα» που χαρίζει υγεία; Τι έδειξε νέα μελέτη με χρήση AI

Με κονδύλια μέσω ΕΣΠΑ ενισχύονται τα στρατιωτικά νοσοκομεία

Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή:Μέχρι τις 11 Νοεμβρίου 2025 η δημόσια διαβούλευση για το...

ΟΔΔΗΧ: Στο 1,72% η απόδοση για τα τρίμηνα έντοκα –Τι δείχνουν τα στοιχεία για την προσφορά

Επιστήμονες ανακάλυψαν 3 εξωπλανήτες στο μέγεθος της Γης – Ίσως έχουν δύο ήλιους όπως ο «Τατουίν» από το Star Wars

Η Sora αποκαλύπτει πόσο αναποτελεσματικός είναι ο εντοπισμός deepfake
περισσότερα
16:13 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Ναύπακτος: Έπεσε σίδερο από στέγαστρο στο κεφάλι 23χρονης – Συνελήφθη ο υπεύθυνος εργολάβος

Μία 23χρονη τραυματίστηκε από σίδερο που έπεσε από την οροφή στεγάστρου το μεσημέρι της Τρίτης...
15:55 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Πειραιάς: Εντοπίστηκε εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης μέσα σε σπίτι – Δύο συλλήψεις – ΦΩΤΟ

Ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης εντοπίστηκε μέσα σε σπίτι στον Πειραιά...
15:44 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Τραγωδία στη Ροδόπη: Νεκρός 82χρονος που δέχτηκε επίθεση από τον γιο του

Νεκρός εντοπίστηκε ένας ηλικιωμένος το πρωί της Τετάρτης (29/10) στη Ροδόπη, με τις πληροφορίε...
15:29 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Έξοδος 28ης Οκτωβρίου: Μειώθηκαν κατά 60% τα θανατηφόρα τροχαία – Στους 6 οι νεκροί φέτος

Σημαντική μείωση παρουσίασε φέτος ο αριθμός των θανατηφόρων τροχαίων στη χώρα μας, κατά την έξ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς