Άγρια κόντρα Κωνσταντοπούλου – Κανέλλη στη Βουλή: «Έκανε καριέρα επί Χούντας» – «Το ’67 ήμουν 13 ετών»

Enikos Newsroom

πολιτική

Ζωή Κωνσταντοπούλου, Λιάνα Κανέλλη

Ανέβηκαν οι τόνοι στη βουλή ανάμεσα στην Ζωή Κωνσταντοπούλου κα την Λιάνα Κανέλλη, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την άρση ασυλίας της βουλευτή του ΚΚΕ έπειτα από μήνυση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η κ. Κανέλλη κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για ξεκάθαρο αντικομμουνισμό, υποστηρίζοντας ότι εκμεταλλεύεται την δικηγορική της ιδιότητα για μικροπολιτικά οφέλη, ενώ επέμεινε σε όσα είχε πει σε τηλεοπτική εκπομπή, τονίζοντας ότι η κ. Κωνσταντοπούλου το 2015 «έβαζε πλάτη» στον Ηλία Κασιδιάρη και τους υπόλοιπους έγκλειστους βουλευτές της Χρυσής Αυγής για να παίρνουν άδεια από τις φυλακές και να συμμετέχουν στις εργασίες της βουλής για τη νομιμότητα των αποφάσεων.

«25 χρόνια με το ΚΚΕ είναι η δεύτερη φορά που βρίσκομαι αντιμέτωπη με αίτημα άρσης της ασυλίας μου. Η πρώτη ήταν μετά την επίθεση Κασιδιάρη. Τότε που σηκώθηκα στο στούντιο του ΑΝΤ1 να υπερασπιστώ την Ρένα Δούρου. Ο Κασιδιάρης με μήνυσε. Τότε οι συνάδελφοι μου το καταψήφισαν» είπε, και πρόσθεσε: «Το δεύτερο αίτημα άρσης της ασυλίας μου ήρθε ύστερα από μήνυση που κατέθεσε πρόεδρος κόμματος κατά βουλευτή. Το θέμα αφορά τα λεχθέντα τα δικά μου και τα δικά της. Δεν έκανα εγώ μήνυση ποτέ, ακόμα και όταν ακούστηκαν χειρότερα, σε κανέναν συνάδελφο».

Απαντώντας η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τη βουλευτή του ΚΚΕ ότι την «συκοφάντησε με τον πιο χυδαίο τρόπο, επιχειρώντας να την ταυτίσει με τον Κασιδιάρη», ενώ είπε, μεταξύ άλλων, ότι η κυρία Κανέλλη «έκανε καριέρα επί Χούντας».

«Δεν επιτρέπω σε καμία κυρία Κανέλλη η οποία οψίμως κάνει καριέρα ως δήθεν κομουνίστρια να αμφισβητεί την δική μου δημοκρατική πορεία και της οικογένειας μου. Η μήνυση μου δεν είναι κατά του ΚΚΕ. Αφορά το πρόσωπο που με βίλα στην Εκάλη, πατώντας στη Βουλή μια φορά στα 1.000 χρόνια, θέλει να μας υπαγορεύσει πως θα ασκούμε τα καθήκοντά μας. Δεν αφορά το ΚΚΕ η μήνυση μου. Αφορά την Κανέλλη που επιχείρησε να με ταυτίσει με τον Κασιδιάρη», ανέφερε.

«Όταν η χυδαιότητα εκτοξεύεται από χυδαίο άνθρωπο, πέφτει στο κενό», ανταπάντησε η βουλευτής του ΚΚΕ και ανέφερε ότι «ύστερα από τη μήνυση του Κασιδιάρη, αυτό είναι το δεύτερο παράσημό μου. Κανείς δεν μπορεί να συκοφαντήσει την κυρία Κωνσταντοπούλου περισσότερο από όσο η ίδια τον εαυτό της».

«Αναλαμβάνω να την υπερασπιστώ έναντι του ίδιου της του εαυτού. Το 1967 πήγαινα στην πρώτη Γυμνασίου. Αν αυτό σημαίνει μαθητική καριέρα στην Χούντα τι να πω» τόνισε, απαντώντας ειρωνικά στους ισχυρισμούς της Ζωής Κωνσταντοπούλου ότι έκανε καριέρα επί Χούντας.

Επί του ζητήματος τοποθετήθηκε και ο Νίκος Καραθανασόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, χαρακτηρίζοντας τις παρεμβάσεις της κ. Κωνσταντοπούλου στη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας ως τον «ορισμό της αντικομμουνιστικής εμπάθειας».

 

