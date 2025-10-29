Έξοδος 28ης Οκτωβρίου: Μειώθηκαν κατά 60% τα θανατηφόρα τροχαία – Στους 6 οι νεκροί φέτος

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ

Σημαντική μείωση παρουσίασε φέτος ο αριθμός των θανατηφόρων τροχαίων στη χώρα μας, κατά την έξοδο για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, την περίοδο από την Παρασκευή 24 έως και την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025 καταγράφηκαν 6 θανατηφόρα τροχαία με ισάριθμους νεκρούς, έναντι 14 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Το γεγονός αυτό υπογράμμισε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο:

«Φέτος, χάρη και στον σχεδιασμό της Τροχαίας αλλά και στον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τα θανατηφόρα δυστυχήματα στο τετραήμερο -πέρυσι ήταν τριήμερο- ήταν λιγότερα από τα μισά σε σχέση με πέρυσι, μια σημαντική πρόοδος. Και νομίζω ότι όταν θα μας δοθεί η δυνατότητα να κάνουμε μαζί με τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό τον απολογισμό των στατιστικών στοιχείων για το έτος, θα πάρουμε δύναμη από το γεγονός ότι κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση, με πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουμε, αλλά είναι σαφές ότι κάτι αλλάζει στον τομέα της οδικής συμπεριφοράς και του περιορισμού των θανατηφόρων ατυχημάτων».

Ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση ότι «είμαστε στον σωστό δρόμο για την αλλαγή της οδικής συμπεριφοράς και τη μείωση των θανατηφόρων δυστυχημάτων», καθώς «φέτος, και χάρη στον σχεδιασμό της Τροχαίας και στον νέο ΚΟΚ, τα θανατηφόρα δυστυχήματα στο 4ήμερο ήταν λιγότερο από τα μισά σε σχέση με πέρυσι που ήταν 3ήμερο».

Αναλυτικά, τα περιστατικά σημειώθηκαν:

● 25 Οκτωβρίου: Χανιά (1)

● 26 Οκτωβρίου: Φωκίδα (1), Θεσσαλονίκη (1), Ευρυτανία (1), Αττική (1) – σύνολο 4

● 27 Οκτωβρίου: Ζάκυνθος (1)

Στις 24 και 28 Οκτωβρίου δεν καταγράφηκαν θανατηφόρα τροχαία.

Αξιοσημείωτο είναι ότι πέρυσι, κατά την αντίστοιχη έξοδο της εθνικής επετείου, οι 14 θάνατοι καταγράφηκαν σε τρεις ημέρες. Φέτος, οι 6 νεκροί αφορούν περίοδο τεσσάρων ημερών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι είναι ο κανόνας «πέντε την ημέρα» που χαρίζει υγεία; Τι έδειξε νέα μελέτη με χρήση AI

Με κονδύλια μέσω ΕΣΠΑ ενισχύονται τα στρατιωτικά νοσοκομεία

Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή:Μέχρι τις 11 Νοεμβρίου 2025 η δημόσια διαβούλευση για το...

ΟΔΔΗΧ: Στο 1,72% η απόδοση για τα τρίμηνα έντοκα –Τι δείχνουν τα στοιχεία για την προσφορά

Επιστήμονες ανακάλυψαν 3 εξωπλανήτες στο μέγεθος της Γης – Ίσως έχουν δύο ήλιους όπως ο «Τατουίν» από το Star Wars

Η Sora αποκαλύπτει πόσο αναποτελεσματικός είναι ο εντοπισμός deepfake
περισσότερα
16:13 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Ναύπακτος: Έπεσε σίδερο από στέγαστρο στο κεφάλι 23χρονης – Συνελήφθη ο υπεύθυνος εργολάβος

Μία 23χρονη τραυματίστηκε από σίδερο που έπεσε από την οροφή στεγάστρου το μεσημέρι της Τρίτης...
15:55 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Πειραιάς: Εντοπίστηκε εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης μέσα σε σπίτι – Δύο συλλήψεις – ΦΩΤΟ

Ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης εντοπίστηκε μέσα σε σπίτι στον Πειραιά...
15:44 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Τραγωδία στη Ροδόπη: Νεκρός 82χρονος που δέχτηκε επίθεση από τον γιο του

Νεκρός εντοπίστηκε ένας ηλικιωμένος το πρωί της Τετάρτης (29/10) στη Ροδόπη, με τις πληροφορίε...
15:15 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Ρόδος: Συνελήφθη 54χρονος για απόπειρα βιασμού Αμερικανίδας τουρίστριας – Έσπασε την πόρτα του δωματίου της

Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου οδηγείται αυτή την ώρα ένας 54χρονος Γάλλος, ο οποίος κατηγορ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς