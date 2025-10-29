Ισραήλ: Ο στρατός πραγματοποίησε στοχευμένη επιδρομή στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας – Οι πιέσεις του Κατάρ στην Χαμάς

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε μια «στοχευμένη» επιδρομή στην περιοχή Μπέιτ Λαχία στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, στοχεύοντας μια υποδομή όπου ήταν αποθηκευμένα όπλα, ενώ ο πρωθυπουργός του Κατάρ πιέζει την Χαμάς να τηρήσει την συμφωνία εκεχειρίας με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ισραηλινού στρατού η επίθεση έγινε σε τοποθεσία την οποία χρησιμοποιούσαν τρομοκράτες για την αποθήκευση όπλων και «αεροπορικών μέσων». Η «τρομοκρατική υποδομή» στην περιοχή Beit Lahiya προοριζόταν να χρησιμοποιηθεί για μια «επικείμενη» επίθεση εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών και του Ισραήλ, σύμφωνα με τον στρατό. Ο στρατός δεν διευκρίνισε κάτι περισσότερο σχετικά με τα όπλα και τα «αεροπορικά μέσα».

Οι IDF δημοσίευσαν και βίντεο από την τοποθεσία και την επίθεση.

צה”ל תקף תשתית טרור בה אוחסנו אמצעי לחימה ואמצעי מוטס אשר היוו איום מיידי בצפון רצועת עזה לפני זמן קצר, צה”ל תקף באופן ממוקד במרחב בית לאהיא שבצפון רצועת עזה, בהובלת פיקוד הדרום ובאמצעות חיל האוויר, תשתית טרור בה אוחסנו אמצעי לחימה ואמצעי מוטס שנועדו לשמש לביצוע מתווה טרור בטווח… pic.twitter.com/0jNvIPDido — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 29, 2025

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι παραμένει στη Γάζα «σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και θα συνεχίσει να επιχειρεί για την εξάλειψη οποιασδήποτε άμεσης απειλής», ενώ στην ανακοίνωση προστίθεται ότι οι ισραηλινές δυνάμεις επανέλαβαν την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, μετά από μια σειρά επιθέσεων σε όλο τον θύλακα, οι οποίες, όπως είπε, έγιναν σε απάντηση σε παραβιάσεις της Χαμάς.

Οι ισραηλινές επιθέσεις αυτές άφησαν πάνω από 100 νεκρούς, σύμφωνα με παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές. Οι κάτοικοι της Πόλης της Γάζας δήλωσαν ότι άκουσαν μια έκρηξη στη βόρεια Γάζα και είδαν μια στήλη καπνού, αναφορικά με την εν λόγω επίθεση.

Το Κατάρ πιέζει την Χαμάς

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι, άφησε υπονοούμενο ότι η Χαμάς παραβίασε την εκεχειρία επιτιθέμενη σε στρατιώτες του IDF στην Ράφα, χαρακτηρίζοντας το γεγονός «πολύ απογοητευτικό και εκνευριστικό για εμάς», όπως μεταδίδουν οι Times of Israel.

«Αυτό που συνέβη χθες ήταν παραβίαση», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων στη Νέα Υόρκη, προσθέτοντας ότι οι μεσολαβητές περίμεναν από το Ισραήλ να ανταποκριθεί στη δολοφονία ενός από τους στρατιώτες του, ενώ σημείωσε ότι και οι δύο πλευρές εξέφρασαν στη συνέχεια την επιθυμία τους να διατηρηθεί η εκεχειρία.

Όταν ρωτήθηκε ποιος συγκεκριμένα poiow ήταν υπεύθυνος για την «παραβίαση» της Τρίτης, ο Αλ-Θάνι απάντησε: «Αυτό που συνέβη χθες — η επίθεση εναντίον των Ισραηλινών στρατιωτών — είναι βασικά παραβίαση από την παλαιστινιακή πλευρά».

«Η Χαμάς εξέδωσε δήλωση ότι δεν έχει καμία επικοινωνία με την ομάδα [που πραγματοποίησε την επίθεση]. Δεν γνωρίζουμε ακόμη [αν αυτό είναι αλήθεια]», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ δήλωσε αργότερα ότι η Χαμάς έχει κάνει «αντιφατικές δηλώσεις» σχετικά με την επίθεση εναντίον των ισραηλινών στρατευμάτων, με μία από αυτές να υποστηρίζει ότι οι ένοπλοι που ευθύνονται για την επίθεση «έχασαν την επικοινωνία» με την ηγεσία της Χαμάς και «δεν γνώριζαν τι έκαναν». Μια άλλη δήλωση της Χαμάς ήταν ότι οι υπεύθυνοι για την παραβίαση ήταν μια διαφορετική «ομάδα που δεν έχει σχέση με αυτούς».

«Δεν έχει σημασία για εμάς ποιος έκανε τι, αυτό που έχει σημασία για εμάς… είναι να διασφαλίσουμε ότι αυτό το γεγονός δεν θα… οδηγήσει στην κατάρρευση της συμφωνίας», δήλωσε ο Αλ Θάνι.

Ερωτηθείς σχετικά με την απροθυμία της Χαμάς να αφοπλιστεί, ο πρωθυπουργός του Κατάρ αναγνώρισε ότι αυτό θα είναι «περίπλοκο» να εφαρμοστεί. «Θα είναι μια περίπλοκη διαδικασία… η αποστρατιωτικοποίηση και η απομάκρυνση των όπλων, αλλά είναι μέρος της συμφωνίας», είπε ο Αλ Θάνι, αναφερόμενος στο 20 σημείων σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Παρόλα αυτά, ο Αλ-Θάνι λέει ότι οι μεσολαβητές πιέζουν τη Χαμάς και όλες τις παλαιστινιακές φατρίες στη Γάζα «να φτάσουν σε ένα σημείο όπου θα αναγνωρίσουν ότι πρέπει να αφοπλιστούν».

Ο σκοπός του στόχου του αφοπλισμού είναι να εξασφαλιστεί ότι τόσο οι Παλαιστίνιοι όσο και οι Ισραηλινοί αισθάνονται ασφαλείς, είπε ο Αλ-Θάνι, υποστηρίζοντας ότι ο τρόπος για να εξασφαλιστεί αυτό είναι «η δημιουργία ενός πολιτικού ορίζοντα για τον παλαιστινιακό λαό».

«Ευτυχώς, νομίζω ότι τα κύρια μέρη – και τα δύο – αναγνωρίζουν ότι η εκεχειρία πρέπει να γίνει σεβαστή και ότι πρέπει να τηρήσουν τη συμφωνία» που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, δήλωσε ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι σε φόρουμ στη Νέα Υόρκη που διοργάνωσε η δεξαμενή σκέψης Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων (Council on Foreign Relations).

«Και έχουμε δει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι επίσης δεσμευμένες στη συμφωνία, επομένως η εκεχειρία εξακολουθεί να ισχύει προς το παρόν». Ο πρωθυπουργός του Κατάρ τόνισε επίσης ότι η Χαμάς πρέπει να συνεχίσει να επιστρέφει τις σορούς των ομήρων στο Ισραήλ, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας εκεχειρίας.