Αιγάλεω – Άρης 1-3: Έβγαλε την υποχρέωση και προκρίθηκε στα νοκ άουτ

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Αιγάλεω, Άρης

Εκμεταλλευόμενος πλήρως τις στατικές φάσεις, ο Άρης επικράτησε με 3-1 του Αιγάλεω στο ουδέτερο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στα νοκ άουτ παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι «κίτρινοι» έφτασαν στο «τρίποντο» με τις κεφαλιές των Λίντσεϊ Ρόουζ (29’), Νόα Σούντγκρεν (59’) και Λορέν Μορόν (90+5’), με το «Σίτι» να ισοφαρίζει προσωρινά με τον Μανσούρ Φοφανά (54’) και να χάνει απίθανη ευκαιρία λίγα λεπτά μετά για να προηγηθεί. Εν τέλει, αποκλείστηκε…

Το παιχνίδι δεν άρχισε καθόλου καλά για τον Μανόλο Χιμένεθ, καθώς ο 61χρονος Ισπανός προπονητής του Άρη είδε τον Χάμζα Μεντίλ να αποχωρεί με πρόβλημα (πιθανότατα κάκωση) στο αριστερό γόνατο. Οι «κίτρινοι» απείλησαν με τα (άστοχα) σουτ των Λορέν Μορόν (3’), Πιόνε Σίστο (14’) και Νοά Φαντιγκά (24’), για να ανοίξουν το σκορ πριν το ημίωρο. Εκτέλεση κόρνερ από τον Ολίμπιου Μορουτσάν, γυριστή κεφαλιά του Ρόουζ στο πρώτο δοκάρι και 0-1. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με ένα καλό σουτ του Άλβαρο Τεχέρο που, όμως, κατέληξε στην αγκαλιά του Ηλία Κυρίτση.

Το «Σίτι», που δεν είχε απειλήσει, κατάφερε να ισοφαρίσει στην πρώτη του, ουσιαστικά, ευκαιρία. Ο Γκαραμπέτ Τακεσιάν έδωσε στον Φοφανά, που με σουτ νίκησε τον Γιώργο Αθανασιάδη για το 1-1 στο 54’.

Το Αιγάλεω έχασε απίθανη διπλή ευκαιρία για να ολοκληρώσει την ανατροπή στο 58’, όταν στην ίδια φάση οι προσπάθειες των Ανδρέα Αθανασακόπουλου και Νίκου Γιαννίκου κατέληξαν στα δοκάρια του Αθανασιάδη. Και, επειδή η μπάλα «τιμωρεί», στο επόμενο λεπτό, ήρθε το 1-2. Νέα εκτέλεση κόρνερ, αυτή τη φορά του Μόντσου Ροντρίγκεθ, κεφαλιά του Σούντγκρεν στο πρώτο δοκάρι και νέο προβάδισμα για τον Άρη.

Ο Μορόν (55’, 69’) συνέχισε να σπαταλά ευκαιρίες για τους Θεσσαλονικείς, ο Ιβάν Τσεργκά στο 84’, μετά από στημένη φάση, απέτυχε να βρει στόχο για το Αιγάλεω, για να έρθει το 1-3 στις καθυστερήσεις. Φάουλ του Μόντσου, κεφαλιά του Μορόν και… τέλος. Ο Άρης έφτασε στην τρίτη νίκη σε ισάριθμα ματς κι απομένει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, ενώ το Αιγάλεω με τρεις ήττες σε ισάριθμους αγώνες ουσιαστικά αποχαιρέτησε το θεσμό.

Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκουλάς (Λέσβου)
Κίτρινες: Πιετρής – Ρόουζ, Φαντιγκά, Τεχέρο.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΙΓΑΛΕΩ (Κωνσταντίνος Βελιτζέλος): Κυρίτσης, Φέλιξ, Απαλοδήμας, Πιέτρης (68’ Μουστάκας), Ταμπάς, Καράμπας, Βάρκας (46’ Αθανασακόπουλος), Τσιλιγκίρης (46’ Τακεσιάν), Φοφανά, Γιαννίκος (64’ Τσέγκρα), Κουιρουκίδης (62’ Κωστέας).

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φαντιγκά (46’ Μόντσου), Μεντίλ (8’ Τεχέρο), Ρόουζ, Σούντμπεργκ, Παναγίδης, Γένσεν, Μορουτσάν (57’ Δώνης), Γιαννιώτας (90’+1’ Χαρούπας), Σίστο, Μορόν.

08:19 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Ευρωπαϊκό Άρσης Βαρών: 3 μετάλλια και 2 ρεκόρ Ευρώπης για τη Μαρία Στρατουδάκη

Νέα τρομερή εμφάνιση από τη Μαρία Στρατουδάκη που κατέκτησε δύο ασημένια και ένα χάλκινο μετάλ...
02:55 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Βάσας – Ολυμπιακός 5-15: Με «παρέλαση» στη Βουδαπέστη το 2Χ2 των Πειραιωτών στο Champions League του πόλο ανδρών

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε επιβλητική εμφάνιση μέσα στη Βουδαπέστη για τη δεύτερη αγωνιστική ...
23:11 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Παναθηναϊκός – Μακάμπι 99-85: Νίκησε και το άγχος με εξαιρετικούς Σορτς και Γιούρτσεβεν

Ο Παναθηναϊκός βρήκε την αμυντική του ταυτότητα στο κρίσιμο τέταρτο δεκάλεπτο και χωρίς να αισ...
22:51 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Κηφισιά – Athens Kallithea 2-1: Πρώτο «τρίποντο» με ανατροπή στο Κύπελλο Ελλάδας

Με ανατροπή μέσα σε 5 λεπτά στο δεύτερο η Κηφισιά πέτυχε την πρώτη της νίκη στη League Phase τ...
