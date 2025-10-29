Βραζιλία: Tουλάχιστον 132 νεκροί σε αστυνομική επιχείρηση στο Ρίο ντε Τζανέιρο – Σκληρές εικόνες με πτώματα στον δρόμο

διεθνή

Βραζιλία: Tουλάχιστον 132 νεκροί σε αστυνομική επιχείρηση στο Ρίο ντε Τζανέιρο – Σκληρές εικόνες με πτώματα στον δρόμο
Φωτογραφία: Reuters

Η φονικότερη αστυνομική επιχείρηση στην ιστορία του Ρίο ντε Τζανέιρο, στη Βραζιλία, έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 132 ανθρώπων, σύμφωνα με μια καταμέτρηση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ένας δημόσιος οργανισμός, γεγονός που διπλασιάζει τον μέχρι στιγμής επίσημο απολογισμό.

«Σύμφωνα με τα τελευταία μας στοιχεία, ο απολογισμός ανέρχεται σε 132 νεκρούς», είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων οι υπηρεσίες του Δημόσιου Συνηγόρου, ενός οργάνου της πολιτείας του Ρίο, που προσφέρει νομική βοήθεια στους κοινωνικά ευάλωτους.

Φωτογραφία: Reuters

Ο κυβερνήτης του Ρίο, Κλαούντιο Κάστρο, δήλωσε από την πλευρά του πως ο επίσημος απολογισμός της επιχείρησης κατά των ναρκωτικών, που διεξήχθη χθες, ανέρχεται γύρω σε 60 νεκρούς, ωστόσο προειδοποίησε πως ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να «αλλάξει», καθώς οι θάνατοι δεν καταμετρώνται παρά μονάχα κατά την άφιξή τους στο νεκροτομείο.

Φωτογραφία: Reuters

Συγγενείς των νεκρών έχουν συγκεντρωθεί στους δρόμους του Ρίο, κοντά στην περιοχή όπου η επιχείρηση έλαβε χώρα, καθώς δεκάδες πτώματα κείτονται στον δρόμο.

Φωτογραφία: Reuters
Φωτογραφία: Reuters
Φωτογραφία: Reuters

 

19:36 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

