Βραζιλία: Τουλάχιστον 64 νεκροί σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Τουλάχιστον 64 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και τέσσερις αστυνομικοί, στην Βραζιλία, κατά τη διάρκεια τεράστιας επιχείρησης της αρχών κατά του οργανωμένου εγκλήματος στο Ρίο ντε Τζανέιρο στην οποία συμμετείχαν 2.500 αστυνομικοί, έγινε γνωστό από πηγή των υπηρεσιών του κυβερνήτη της πολιτείας

Ο προηγούμενος απολογισμός των αρχών ανέβαζε σε περίπου 20 τους νεκρούς της φονικότερης, όπως εξελίχθηκε, αστυνομικής επιχείρησης κατά του οργανωμένου εγκλήματος στην πολιτεία του Ρίο.

Η επιδρομή προκάλεσε σφοδρές συμπλοκές μέσα και γύρω από τις φαβέλες Alemão και Penha, στις οποίες ζουν περίπου 300.000 άνθρωποι.

Οι έμποροι ναρκωτικών της εγκληματικής ομάδας Red Command άρχισαν να πυροβολούν και να πυρπολούν οδοφράγματα και αυτοκίνητα, καθώς η πολιτική και η στρατιωτική αστυνομία και οι ειδικές δυνάμεις εισέβαλαν λίγο μετά τις 4 π.μ. Για πρώτη φορά, η συμμορία φέρεται να χρησιμοποίησε οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να ρίξει εκρηκτικά στις ομάδες των ειδικών δυνάμεων.

Η επιχείρηση έγινε ημέρες πριν η πόλη φιλοξενήσει παγκόσμιες εκδηλώσεις που σχετίζονται με τη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα, γνωστή ως COP30.

Η αστυνομία έχει συχνά πραγματοποιήσει επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας κατά του οργανωμένου εγκλήματος πριν από μεγάλες εκδηλώσεις στο Ρίο, το οποίο φιλοξένησε αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2014, τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016, τη σύνοδο κορυφής της G20 το 2024 και τη σύνοδο κορυφής των BRICS φέτος.

Οι απώλειες από αυτές τις επιχειρήσεις ήταν πολύ λιγότερες από τους περίπου 64 νεκρούς της Τρίτης, σύμφωνα με αξιωματούχο της πολιτείας του Ρίο, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

“Στεκόμαστε αποφασιστικά απέναντι στη ναρκοτρομοκρατία”, έγραψε ο κυβερνήτης του Ρίο Κλαούντιο Κάστρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την επιχείρηση, στην οποία, όπως είπε, συμμετείχαν 2.500 μέλη του προσωπικού ασφαλείας και 32 τεθωρακισμένα οχήματα σε όλα τα συγκροτήματα φαβέλας Alemao και Penha.

Οι φαβέλες του Ρίο είναι φτωχοί, πυκνοκατοικημένοι οικισμοί (παραγκουπόλεις σε μεγάλο βαθμό) που είναι συνυφασμένοι με τις λοφώδεις παραλίες της πόλης.

Την επόμενη εβδομάδα, το Ρίο φιλοξενεί την παγκόσμια σύνοδο κορυφής C40 των δημάρχων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και το βραβείο Earthshot του πρίγκιπα Ουίλιαμ, στο οποίο θα συμμετάσχουν διασημότητες όπως η ποπ σταρ Kylie Minogue και ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Φόρμουλα 1, Σεμπάστιαν Φέτελ.

Ο προγραμματισμός εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την COP30, τη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα που πραγματοποιείται στην πόλη Μπελέμ του Αμαζονίου από τις 10 έως τις 21 Νοεμβρίου.

Η επιχείρηση της Τρίτης χαρακτηρίστηκε από την κυβέρνηση της πολιτείας ως η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ με στόχο τη συμμορία Comando Vermelho. Τουλάχιστον 56 άτομα συνελήφθησαν καθώς οι αρχές προσπάθησαν να επιδώσουν 250 εντάλματα σύλληψης και έρευνας, πρόσθεσε η κυβέρνηση.