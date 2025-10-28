Χρήστος Κούγιας: Η συγκινητική ανάρτηση για τους 8 μήνες από τον θάνατο του πατέρα του

Οκτώ μήνες συμπληρώθηκαν σήμερα, Τρίτη 28 Οκτωβρίου, από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, έπειτα από μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια με τον καρκίνο.

Ο θάνατός του σκόρπισε θλίψη στους οικείους του και στα δυο του παιδιά, Χρήστο και Μάιρα. Ο γιος του Αλέξη Κούγια έκανε σήμερα μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία με τον πατέρα του, συνοδεύοντάς την με τη λιτή λεζάντα: «28/2–28/10» και μία λευκή καρδιά.

