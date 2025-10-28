Μεσσηνία: Κατασχέθηκαν 57 κιλά κάνναβης και 12 δενδρύλλια σε θερμοκήπιο – Χειροπέδες σε έναν 46χρονο – ΦΩΤΟ

Στη σύλληψη ενός 46χρονου προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας (27/10) οι αστυνομικές αρχές στη Μεσσηνία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, καθώς διαπιστώθηκε ότι δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή ποσοτήτων βιομηχανικής κάνναβης, οι οποίες υπερβαίνουν το νόμιμο ποσοστό της ψυχοδραστικής ουσίας τετραϋδροκανναβινόλη, και τις έκρυβε με σκοπό την επεξεργασία τους και την πώλησή τους.

Σε έρευνες που έγιναν σε θερμοκήπιο στην περιοχή του δήμου Τριφυλίας, εντοπίστηκαν 12 δενδρύλλια και πάνω από 55 κιλά κάνναβης, ενώ εκτιμάται ότι τελικά θα αποκόμιζε παράνομα περίπου 75.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη, χθες (27.10.2025) το πρωί, σε περιοχή του δήμου Τριφυλίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας και με τη συνδρομή αστυνομικών της Β΄ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας, 46χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών και στοιχείων, προέκυψε ότι ο συλληφθείς, δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή ποσοτήτων βιομηχανικής κάνναβης οι οποίες υπερβαίνουν το νόμιμο ποσοστό της ψυχοδραστικής ουσίας τετραϋδροκανναβινόλη (THC) και τις οποίες απέκρυπτε με σκοπό την επεξεργασία και την περαιτέρω διακίνηση τους.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, ο 46χρονος κατείχε ειδική άδεια καλλιέργειας βιομηχανικής κάνναβης και ήταν μοναδικός εταίρος θερμοκηπιακής μονάδας εταιρείας, στην οποία την 30.7.2025 από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μεσσηνίας, διενεργήθηκαν δειγματοληπτικοί έλεγχοι, αποτελέσματα των οποίων ήταν ότι στα δείγματα, η ψυχοδραστική ουσία τετραϋδροκανναβινόλη υπερέβαινε τη νόμιμη περιεκτικότητα, για το λόγο αυτό το συγκομιζόμενο προϊόν καταστράφηκε.

Στο πλαίσιο της εμπεριστατωμένης αστυνομικής έρευνας και προανάκρισης που διεξήχθη από τους αστυνομικούς, προέκυψε ότι η εταιρεία είχε αποκρύψει από τους υπαλλήλους του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεγάλη ποσότητα κάνναβης με σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία σε μορφή σκόνης (Bubble Hash) με τη χρήση ξηρού πάγου ( μέθοδος ice water extraction) καθώς και διακίνηση της.

Ανωτέρω αστυνομικοί με τη συνδρομή αστυνομικών της Β΄ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας, εντόπισαν τον 46χρονο, σε περιοχή του δήμου Τριφυλίας, όπου συνελήφθη, ενώ σε έρευνες που έγιναν στο θερμοκήπιο, σε βοηθητικούς χώρους, αποθήκες καθώς και στην κατοχή του βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-12- φυτά κάνναβης, ύψους έως -30- εκατοστά περίπου,

ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους -55- κιλών και -918-γραμμαρίων,

ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης σε σκόνη (πασπάλι), συνολικού βάρους -1- κιλού και -374- γραμμαρίων,

-2- ζυγαριές,

συσκευή πλαστικοποίησης,

πλήθος νάιλον συσκευασιών,

διάφορες συσκευές επεξεργασίας και παρασκευής κατεργασμένης κάνναβης και

κινητό τηλέφωνο, ως μέσο διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Υπολογίζεται πως θα αποκόμιζε χρηματικά οφέλη, εκτιμώμενα στα -75.000- ευρώ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

