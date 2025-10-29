ΕΛΑΣ: Διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας των Γραφείων Ταυτοτήτων – Περισσότερα διαθέσιμα ραντεβού για τους πολίτες σε όλη τη χώρα

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

ταυτότητες

Διευρύνεται από σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, το ωράριο λειτουργίας σε επιπλέον 33 Γραφεία Ταυτοτήτων που λειτουργούν σε αστυνομικές Υπηρεσίες της Αττικής, καθώς και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ.

Υπενθυμίζεται ότι, ήδη, από τον Μάρτιο του 2024 το ωράριο είχε επεκταθεί σε περισσότερες από 80 Υπηρεσίες πανελλαδικά, επιτρέποντας την εξυπηρέτηση πολιτών καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η νέα διεύρυνση ενισχύει σημαντικά τη διαθεσιμότητα ραντεβού και τις ώρες εξυπηρέτησης, μειώνοντας τους χρόνους αναμονής και διευκολύνοντας την έγκαιρη έκδοση νέων δελτίων ταυτότητας.

Οι πολίτες μπορούν να προγραμματίζουν ηλεκτρονικά τα ραντεβού τους μέσω της σχετικής ενότητας στο gov.gr, επιλέγοντας την Υπηρεσία, την ημέρα και την ώρα που τους εξυπηρετεί.

Οι Υπηρεσίες όπου διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας είναι οι εξής:

Αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής

Τμήματα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων:

  • Συντάγματος,
  • Κυψέλης,
  • Ακροπόλεως,
  • Ομόνοιας,
  • Φιλοθέης-Ψυχικού,
  • Ζωγράφου,
  • Νέας Σμύρνης,
  • Δάφνης – Υμηττού,
  • Ηρακλείου,
  • Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας,
  • Μεταμόρφωσης,
  • Πεύκης – Λυκόβρυσης,
  • Χαλανδρίου,
  • Κορυδαλλού,
  • Αγίας Βαρβάρας,
  • Αιγάλεω,
  • Αγίων Αναργύρων,
  • Χαϊδαρίου,
  • Δημοτικού Θεάτρου,
  • Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης,
  • Ηλιούπολης,
  • Αχαρνών,
  • Μαραθώνα,
  • Ραφήνας – Πικερμίου και
  • Παιανίας.

Αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης

  • Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαγκαδά

Λοιπή Επικράτεια

  • Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου (Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου),
  • Αστυνομικό Τμήμα Αβδήρων (Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης),
  • Αστυνομικό Τμήμα Νέστου (Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας),
  • Αστυνομικό Τμήμα Παγγαίου (Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας),
  • Αστυνομικό Τμήμα Σαπών (Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης),
  • Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας (Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας) και
  • Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Θήρας (Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης δελτίων ταυτότητας υπάρχουν αναρτημένες στον επίσημο ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας, στον Οδηγό του Πολίτη

«Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει να αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα για την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών, με στόχο ένα σύγχρονο και προσβάσιμο σύστημα έκδοσης ταυτοτήτων σε όλη τη χώρα» καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

